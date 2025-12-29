Streaming
La cuenta regresiva para Euphoria ya comenzó
La serie que convirtió el exceso, la juventud y la vulnerabilidad en un lenguaje propio confirma su tercera temporada para abril de 2026.
Euphoria confirmó su regreso para abril de 2026 y, con ello, volvió a instalarse en la conversación. El anuncio, hecho por Casey Bloys durante el showcase de HBO Max en Londres, lo confirma: es la promesa de un nuevo capítulo en una historia que ha sabido incomodar, emocionar y reflejar las fisuras de una generación expuesta al exceso, la fragilidad y el deseo.
Desde su estreno, Euphoria se consolidó como un fenómeno que va más allá del drama adolescente. Su narrativa fragmentada, su estética hipnótica y su manera cruda de abordar temas como la adicción, la identidad y la intimidad la convirtieron en un espejo incómodo pero necesario.
El elenco anunciado refuerza esa ambición expansiva. A los rostros ya emblemáticos —Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney o Alexa Demie— se suma una lista de nombres que amplían el universo de la serie y desdibujan aún más los límites entre la televisión, la música y el cine. La presencia de figuras como Rosalía, Sharon Stone o Natasha Lyonne sugiere una temporada que apuesta por el cruce de lenguajes, generaciones y sensibilidades, sin perder su ADN provocador.
Detrás de cámara, Euphoria mantiene su columna vertebral creativa. Sam Levinson regresa como creador, guionista y director, acompañado por A24, sello sinónimo de riesgo y autoría, y por Zendaya en la producción ejecutiva. A este núcleo se suma un elemento clave: la música. La banda sonora, a cargo de Hans Zimmer y Labrinth, anticipa una experiencia sonora que promete elevar aún más la carga emocional de la serie.
Otros estrenos de HBO
El avance difundido por HBO funciona como una ventana al ambicioso calendario de estrenos que la plataforma prepara para los próximos meses. El recorrido audiovisual inicia con House of the Dragon y un primer vistazo a su tercera temporada, prevista para el verano de 2026.
A partir de ahí, el clip enlaza imágenes de la cuarta temporada de Industry, cuyo estreno está fijado para el 11 de enero, seguido por escenas de The Pitt, que regresará con su segunda entrega el 8 de enero. El adelanto culmina con uno de los lanzamientos más esperados del universo Game of Thrones: A Knight of the Seven Kingdoms, el nuevo spin-off que verá la luz el próximo 18 de enero.