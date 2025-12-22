Thalía y Serena Williams lideran The CEO Club, la nueva docuserie de Prime Video

The CEO Club se construye como un punto de encuentro entre poder y propósito. A lo largo de la serie, estas directoras ejecutivas comparten los triunfos y desafíos que enfrentan mientras transitan una nueva fase de sus trayectorias, redefiniendo lo que significa liderar hoy. Más allá de los títulos y los logros, la docuserie pone el foco en la claridad, la confianza y la experiencia de vida como pilares del liderazgo auténtico.