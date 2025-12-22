Streaming
Thalía y Serena Williams lideran The CEO Club, la nueva docuserie de Prime Video
Íconos del entretenimiento, el deporte y la moda se reúnen en una producción que explora liderazgo, éxito y poder femenino.
Prime Video confirmó la fecha de estreno y reveló el póster oficial de The CEO Club, una docuserie que promete convertirse en una de las producciones más inspiradoras del año. Con una temporada de ocho episodios, la serie llegará el lunes 23 de febrero a más de 240 países y territorios, disponible exclusivamente en la plataforma, y se presenta como una mirada íntima y poderosa al liderazgo femenino contemporáneo.
La producción reúne a figuras que han redefinido el éxito desde distintos frentes: la atleta y empresaria Serena Williams; la artista global Thalía; la diseñadora Dee Ocleppo Hilfiger; la CEO Loren Ridinger; la supermodelo y emprendedora de belleza Winnie Harlow; la experta en bienestar y fundadora de Conteur Capital, Hannah Bronfman; y la diseñadora y empresaria Isabela Rangel Grutman. Juntas, protagonizan un retrato coral donde la ambición profesional convive con la vida personal, los retos emocionales y las decisiones que marcan cada etapa de una carrera.
The CEO Club se construye como un punto de encuentro entre poder y propósito. A lo largo de la serie, estas directoras ejecutivas comparten los triunfos y desafíos que enfrentan mientras transitan una nueva fase de sus trayectorias, redefiniendo lo que significa liderar hoy. Más allá de los títulos y los logros, la docuserie pone el foco en la claridad, la confianza y la experiencia de vida como pilares del liderazgo auténtico.
Serena Williams, quien además de protagonizar la serie es productora ejecutiva, destaca el espíritu que atraviesa el proyecto: una celebración de la brillantez, la ambición y la hermandad entre mujeres que se admiran y se acompañan. Esa complicidad se traduce en conversaciones honestas, momentos de vulnerabilidad y una narrativa que se aleja del discurso tradicional del éxito para mostrar el camino real que hay detrás.
Producida por Amazon MGM Studios y Blink49 Studios, The CEO Club adopta un estilo documental cercano y envolvente que resalta tanto los recorridos individuales como la fuerza colectiva del grupo. La serie no solo observa a mujeres que ocupan posiciones de poder, sino a líderes que están construyendo sus propias mesas, creando nuevos legados y demostrando que el liderazgo femenino se ejerce con intención, apoyo mutuo y una visión clara de impacto.