La mirada de Laura Anzola bajo La Lupa: enfocar para contar

“Acá todas las historias son válidas. Hay unos podcasts que son solo de mujeres o de mamás o de hombres. Yo no quise centrarlo en un tema específico; para mí todas las historias son válidas. La Lupa es el único espacio donde todos tenemos algo en común que es una historia que contar, una historia que nos hace realmente maravillosos en la esencia de cada uno. Cabe la historia de la actriz, del político, del humorista, de la persona que nadie conoce, simplemente por el hecho de que tienen historias maravillosas que contar. Cada persona tiene unos dolores, unas situaciones muy específicas de su infancia, unas vivencias que hacen que eso genere sus perspectivas de vida, sus puntos de vista, y eso los lleva a ser quienes son hoy”.