Turismo
Así es Nattivo, el hotel boutique de San Andrés: lujo sostenible, cultura local y vistas infinitas al mar Caribe
Este lugar ofrece una experiencia que une el encanto de la cultura isleña con el confort de un diseño contemporáneo, rodeado por las aguas cristalinas del mar de los siete colores.
En un mundo donde el ruido cotidiano parece no dar tregua, encontrar un refugio que invite a la calma, al disfrute pausado y a la conexión real con uno mismo se convierte en un verdadero lujo. San Andrés, con su mar de siete colores y su ritmo isleño que marca el compás de la vida, guarda un secreto para quienes buscan más que unas vacaciones: una experiencia que trasciende el viaje. Ese secreto tiene nombre y apellido: Nattivo Collection Hotel, un lugar donde la sofisticación abraza la identidad local y donde cada detalle está pensado para honrar la belleza y la cultura de este rincón del Caribe colombiano.
Ubicado en la mejor calle de la isla, este hotel boutique, abierto en 2023, se ha convertido rápidamente en un referente de hospitalidad consciente. Nattivo no solo eleva el estándar del turismo en San Andrés, sino que lo redefine: aquí el lujo no se mide únicamente por las comodidades, sino por la calidad de las experiencias, el respeto por el entorno y el compromiso con la comunidad raizal. Desde su arquitectura inspirada en el traje típico de la mujer sanandresana hasta la selección de materiales y aromas que ambientan cada piso, todo está impregnado de un propósito claro: preservar la esencia de la isla mientras se ofrece una estadía de primer nivel.
El proyecto nació del sueño compartido de tres jóvenes mujeres —dos hermanas y una amiga— decididas a construir una propuesta distinta al turismo masivo y depredador que por años ha afectado a la isla. Mariana y Melissa Gaviria, junto con Michelle Meneses, crecieron con un amor profundo por San Andrés y una visión ambiciosa: traer las mejores prácticas de hotelería del mundo, adaptadas a la calidez y la cultura local. El resultado es un espacio que combina el bienestar sensorial, la gastronomía de alto nivel y una hospitalidad tan genuina como profesional.
Con 99 habitaciones distribuidas entre categorías estándar, superior, junior suite y master suite, este hotel ofrece ambientes amplios, luminosos y diseñados con una paleta de azules, crudos y beiges que evocan el mar y la arena. Cada piso tiene un aroma exclusivo creado para el hotel, mientras que los detalles en madera —rescatada y transformada del mar— aportan un toque de autenticidad y calidez. La experiencia comienza desde la llegada: una limonada de coco refrescante recibe al viajero, marcando el inicio de unos días donde el tiempo se mide en atardeceres y brisas saladas.
Pero el lujo aquí no es un fin en sí mismo; es un vehículo para promover un turismo más consciente. Nattivo apuesta por la sostenibilidad y el empoderamiento femenino, apoyando a proveedores locales, capacitando a su equipo con expertos provenientes de algunos de los mejores hoteles y restaurantes de Colombia, y transmitiendo al huésped una visión del viaje que va más allá de lo superficial. Es una invitación a descubrir la verdadera San Andrés: su música, su gastronomía, sus historias y sus paisajes intactos.
La experiencia en Nattivo Collection Hotel no estaría completa sin un recorrido por su propuesta gastronómica. Wata, el restaurante insignia, se ubica junto a una sofisticada piscina y una terraza desde la cual el atardecer isleño se convierte en espectáculo diario, acompañado de cócteles que parecen capturar la esencia del Caribe en cada sorbo. Su menú se basa en la frescura del mar y en ingredientes de la más alta calidad: pesca del día con nueces, panceta perfectamente cocinada o un solomito jugoso que se convierte en el protagonista de la velada. Los desayunos tipo buffet son igualmente memorables, con una amplia variedad de carnes, quesos y opciones cuidadosamente seleccionadas para comenzar el día con energía y sabor.
Para quienes prefieren un ambiente más informal, pero igual de especial, el hotel ha transformado un espacio público antes olvidado en un vibrante rincón gastronómico. Allí nació Bésame Morenita, un homenaje a unas amigas mexicanas de las fundadoras, donde se sirven tacos callejeros de panceta, pastor o birria, acompañados de margaritas creativas que despiertan todos los sentidos. Muy cerca, Casa Bonita ofrece un cambio de registro: un elegante restaurante italiano que se ha convertido en punto de referencia para eventos sociales distinguidos en la isla. Entre provoletas irresistibles, risottos delicadamente preparados y un tiramisú que es puro placer, la experiencia se completa con un dress code que eleva la ocasión y rompe con la informalidad habitual. Y, como broche de oro, sus huevos trufados en el desayuno confirman que aquí la gastronomía es tan protagonista como el mar que rodea a San Andrés.
Es el destino perfecto para quienes desean desconectar sin renunciar a la comodidad, sumergirse en la cultura local sin perder la privacidad, y vivir una experiencia que se recuerda no solo por lo que se ve, sino por lo que se siente.