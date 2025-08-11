Así es Nattivo, el hotel boutique de San Andrés: lujo sostenible, cultura local y vistas infinitas al mar Caribe

Para quienes prefieren un ambiente más informal, pero igual de especial, el hotel ha transformado un espacio público antes olvidado en un vibrante rincón gastronómico. Allí nació Bésame Morenita, un homenaje a unas amigas mexicanas de las fundadoras, donde se sirven tacos callejeros de panceta, pastor o birria, acompañados de margaritas creativas que despiertan todos los sentidos. Muy cerca, Casa Bonita ofrece un cambio de registro: un elegante restaurante italiano que se ha convertido en punto de referencia para eventos sociales distinguidos en la isla. Entre provoletas irresistibles, risottos delicadamente preparados y un tiramisú que es puro placer, la experiencia se completa con un dress code que eleva la ocasión y rompe con la informalidad habitual. Y, como broche de oro, sus huevos trufados en el desayuno confirman que aquí la gastronomía es tan protagonista como el mar que rodea a San Andrés.