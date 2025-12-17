Lujo consciente en Guatapé: una experiencia inmersiva en The Brown

La propuesta de The Brown se sostiene en una filosofía clara: el lujo no está en la ostentación, sino en la capacidad de generar conexión. Por eso, el hotel ha desarrollado una serie de experiencias que completan su narrativa. Entre ellas se encuentra el despertar energético, una práctica orientada a activar el cuerpo y la mente en sintonía con el entorno natural. A esto se suman actividades como la clase de cocina de pizza, los talleres para aprender a preparar gin tonics y el tour guiado por el pueblo, todas con un costo adicional a partir de los 150.000 pesos.