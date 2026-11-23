Bienestar
De encuentros creativos a celebraciones, los espacios que dan vida a nuevas experiencias en Bogotá
Talleres y reuniones culturales encuentran en Casa UNO.17 un espacio que se adapta a distintas formas de compartir.
Una tarde dedicada a descubrir aromas, una clase de cocina entre amigos o un encuentro para aprender algo nuevo tienen algo en común: el lugar también influye en la experiencia. Aunque hay planes que empiezan con una invitación, hay otros que nos terminan dejando un recuerdo que permanece en el tiempo. En el norte de Bogotá, Casa UNO.17 propone una alternativa para quienes buscan salir de los formatos habituales y encontrar un espacio privado que pueda adaptarse a distintas ocasiones.
La casa, ubicada en el sector de Santa Bárbara, reúne cuatro ambientes con características propias. Su propuesta combina espacios interiores, terrazas y zonas equipadas para albergar desde reuniones pequeñas hasta celebraciones sociales y actividades corporativas. La posibilidad de trabajar con proveedores propios también permite a cada anfitrión definir cómo desea desarrollar su encuentro.
Cuatro espacios para distintas maneras de reunirse
Cada ambiente tiene una vocación particular. La Veranda, en el primer piso, integra sala, comedor, cocina equipada y terraza. Su distribución permite organizar celebraciones íntimas, cócteles, lanzamientos de marca y experiencias gastronómicas. En el segundo piso, La Galería ofrece un salón pensado para reuniones, talleres, presentaciones y exhibiciones.
También está El Atelier, que combina una cocina equipada con una terraza privada. Su configuración resulta adecuada para clases de cocina, catas, talleres y producciones de contenido. Cumbre, por su parte, es una sala de juntas con luz natural, destinada a reuniones ejecutivas y conversaciones de trabajo en un entorno reservado.
Esta distribución permite que una misma casa reciba propuestas muy diferentes. La elección depende del tipo de actividad, del número de asistentes y de la atmósfera que se quiera crear.
Una muestra de esas posibilidades fue el octavo encuentro de Club Indómitas FUCSIA, realizado en Casa UNO.17 junto a NNT Lab, una marca colombiana de perfumería artesanal. Durante la tarde, las asistentes exploraron distintas composiciones olfativas y conocieron las notas de entrada, corazón y fondo de una fragancia, guiadas por un perfumista de la marca.
La experiencia tuvo como punto de partida los aromas de varias ciudades colombianas, entre ellas Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali, Barranquilla y Puerto Colombia. A partir de distintas esencias, las invitadas hicieron sus propias mezclas y prepararon muestras de perfume para llevar a casa. Una actividad que reunió aprendizaje, creatividad y conversación alrededor de los recuerdos y las sensaciones que puede despertar un aroma.
En una ciudad con tantos planes y formatos por descubrir, contar con espacios que permitan dar forma a distintas ideas amplía las posibilidades de reunirse. Casa UNO.17 ofrece cuatro escenarios para encuentros sociales y corporativos, con la flexibilidad de adaptar cada ambiente a la ocasión.