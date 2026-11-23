Una tarde dedicada a descubrir aromas, una clase de cocina entre amigos o un encuentro para aprender algo nuevo tienen algo en común: el lugar también influye en la experiencia. Aunque hay planes que empiezan con una invitación, hay otros que nos terminan dejando un recuerdo que permanece en el tiempo. En el norte de Bogotá, Casa UNO.17 propone una alternativa para quienes buscan salir de los formatos habituales y encontrar un espacio privado que pueda adaptarse a distintas ocasiones.