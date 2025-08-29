El destino para una escapada tropical está en Panamá: playa, campos de golf y The Buenaventura Golf & Beach Resort

Los más pequeños también tienen un universo propio en este destino. El Kid’s Club abre la puerta a un sinfín de actividades, desde búsquedas del tesoro hasta talleres que despiertan la curiosidad y la imaginación. Uno de los favoritos es el Cacao Experimental Bar, donde los niños descubren el proceso del cacao, desde el grano hasta convertirse en chocolate panameño, y aprenden a crear su propia tableta con la ayuda de expertos.