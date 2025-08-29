Turismo
El destino para una escapada tropical está en Panamá: playa, campos de golf y The Buenaventura Golf & Beach Resort
Si buscas desconexión en un entorno exclusivo frente al Pacífico, este resort combina lujo, hospitalidad y experiencias únicas para unas vacaciones inolvidables.
Las vacaciones son la ocasión ideal para entregarse al placer de no hacer nada. O, mejor aún, para dejar que todo esté pensado y dispuesto para nosotros. Por eso, encontrar un destino apartado del bullicio, donde escapar de la rutina y reconectar con uno mismo y con la naturaleza, se convierte en el plan perfecto para quienes buscan descanso verdadero.
Ese lugar existe y está a orillas del Océano Pacífico, en plena Riviera Pacífica de Panamá. Allí, The Buenaventura Golf & Beach Resort se presenta como un refugio único que combina lujo, exclusividad y hospitalidad cálida. Rodeado de playas infinitas y de un entorno natural privilegiado, este resort está diseñado tanto para viajeros exigentes como para familias que buscan experiencias memorables.
El abanico de actividades que ofrece The Buenaventura Golf & Beach Resort es tan diverso como fascinante. Desde deportes acuáticos que invitan a explorar la costa panameña, hasta paseos a caballo por paisajes tropicales y recorridos en canopy que atraviesan el bosque, cada experiencia está pensada para quienes buscan aventura y conexión con la naturaleza. Para los amantes del golf, el resort cuenta con un campo de campeonato de 18 hoyos, diseñado por Jack Nicklaus, que combina desafío técnico con vistas espectaculares al Pacífico.
Los más pequeños también tienen un universo propio en este destino. El Kid’s Club abre la puerta a un sinfín de actividades, desde búsquedas del tesoro hasta talleres que despiertan la curiosidad y la imaginación. Uno de los favoritos es el Cacao Experimental Bar, donde los niños descubren el proceso del cacao, desde el grano hasta convertirse en chocolate panameño, y aprenden a crear su propia tableta con la ayuda de expertos.
Para quienes buscan descanso y renovación, Corotú Spa se convierte en un santuario de paz. Inspirado en tradiciones ancestrales, su carta de tratamientos incluye exfoliaciones, envolturas y terapias faciales diseñadas para revitalizar cuerpo y espíritu. Es un espacio donde el tiempo parece detenerse y el bienestar se convierte en el centro de la experiencia.
La gastronomía y las tradiciones panameñas también se disfrutan con intensidad dentro del resort. Cada rincón ofrece un recorrido sensorial que mezcla sabores locales con propuestas internacionales, y entre sus imperdibles destaca la degustación de ron panameño en la Hacienda San Isidro. Una experiencia que rinde homenaje a la cultura local y que invita a saborear la esencia del país a través de uno de sus tesoros más emblemáticos.
Ya sea en pareja, en familia o en solitario, The Buenaventura Golf & Beach Resort logra que los días se diluyan entre el ocio, la naturaleza y la sofisticación. Es un lugar donde la aventura convive con el lujo, la diversión se entrelaza con el descanso, y la hospitalidad panameña convierte cada estancia en un recuerdo imborrable. Un destino que invita a vivir la magia tropical en su máxima expresión.