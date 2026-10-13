-Ergonomía y salud íntima, el proyecto creado por mujeres para transformar el placer sin culpas ni tabúes

Luisa Montoya: Soy ingeniera de diseño de producto con especializaciones en gerencia y SexTech. Llevo seis años diseñando para el placer en Owna Care; ha sido mi propósito de vida. Cami dice que tengo tres nombres: Luisa, la juiciosa; Fernanda, la extrovertida que diseña juguetes sexuales, y Pilar, la que querían que fuera monja. Crecimos en un colegio donde solo escuchábamos “no queden embarazadas” y “tienen que quedar de primeras siempre”. Tiempo después comprendí que me gustaban las mujeres y me di cuenta de que no había un lugar seguro para entender qué me pasaba. En el colegio todo era matemáticas o medicina, pero ¿dónde quedaba cómo relacionarme en pareja o disfrutar de mi cuerpo sin culpa? Las monjas nos decían que no podíamos tocarnos ni hablar del tema, pero cuando entras a una relación sin conocimiento, no hay disfrute. Así como vamos al gimnasio por salud física o al psicólogo por salud mental, la salud sexual es un pilar fundamental. Nuestro propósito es generar confianza y acompañar todas las etapas: desde tu primera relación o romper la monotonía en el matrimonio, hasta el posparto. Yo diseño la forma, la frecuencia, la tecnología y la ergonomía, porque el 98% de los diseños a nivel mundial eran hechos por hombres. Nosotras podemos diseñar para nosotras, para parejas y para todo tipo de relaciones sin tabúes.