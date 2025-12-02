Las 10 montañas rusas que sí o sí debes probar en Busch Gardens Tampa

En este parque, la emoción se mide en kilómetros por hora, pero también en intensidad, diseño y la manera en que cada montaña rusa cuenta su propia historia. Ordenarlas de la más veloz a la menos veloz permite recorrer el parque como si fuera un viaje coreografiado, donde cada caída, giro o lanzamiento se siente pensado para sorprender. Incluso las atracciones familiares, con su encanto más suave, se integran en esta narrativa, mostrando que la adrenalina no solo se experimenta en la velocidad.