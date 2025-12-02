Turismo
Las 10 montañas rusas que sí o sí debes probar en Busch Gardens Tampa
Diez experiencias vertiginosas que transforman a este lugar en el parque definitivo para los amantes de la velocidad y la adrenalina.
Si existe un parque donde la adrenalina se vuelve estilo de vida, ese es Busch Gardens Tampa Bay. Un lugar donde la velocidad compite con el paisaje africano, las caídas verticales conviven con selvas imaginadas y cada montaña rusa parece diseñada para desafiar tus límites con elegancia y vértigo. Aquí, las atracciones son experiencias sensoriales que te envuelven y te elevan, claro, y te sacan uno que otro grito (o lágrima).
Busch Gardens reúne diez de las montañas rusas más fascinantes del mundo. Desde la energía familiar de Phoenix Rising hasta la majestuosidad extrema de Iron Gwazi o la caída libre monumental de Falcon’s Fury, este parque es un destino obligado para quienes viajan buscando experiencias intensas, memorables y cargadas de estilo.
En este parque, la emoción se mide en kilómetros por hora, pero también en intensidad, diseño y la manera en que cada montaña rusa cuenta su propia historia. Ordenarlas de la más veloz a la menos veloz permite recorrer el parque como si fuera un viaje coreografiado, donde cada caída, giro o lanzamiento se siente pensado para sorprender. Incluso las atracciones familiares, con su encanto más suave, se integran en esta narrativa, mostrando que la adrenalina no solo se experimenta en la velocidad.
1. Iron Gwazi — 122 km/h
La reina absoluta de la velocidad en Busch Gardens es una obra maestra híbrida que combina madera y acero para crear un recorrido intenso y adictivo. Su caída de 62 metros a 91° es un poema a la valentía, seguida por inversiones fluidas y una aceleración que se siente como un rugido.
2. SheiKra — 113 km/h
Eedefine el drama en una montaña rusa: la tensión deliciosa de quedar suspendido al borde de una caída de 90° crea un silencio que anticipa el impacto. Después, el vértigo se libera en una caída limpia que conduce a un looping Immelmann, un túnel subterráneo y un final acuático que refresca.
3. Serengeti Flyer — 109 km/h
La sensación de volar nunca fue tan literal. Este coloso pendular eleva a 41 metros antes de impulsarlos a velocidades que superan los 100 km/h, combinando adrenalina con vistas privilegiadas de la Llanura del Serengeti. Su magia está en el instante suspendido de ingravidez, ese milisegundo donde todo parece flotar antes del siguiente impulso salvaje.
4. Falcon’s Fury — más de 100 km/h
La caída libre por excelencia del parque comienza con un ascenso sereno que culmina en la vista más poderosa de Tampa. Los asientos se inclinan hacia abajo, dejando a todos mirando directamente al vacío antes de soltarlos en un descenso brutal y liberador.
5. Cheetah Hunt — 97 km/h
Inspirada en el animal terrestre más veloz del mundo, esta montaña rusa de triple lanzamiento es una carrera llena de giros amplios y transiciones suaves. Su recorrido de más de un kilómetro la convierte en una experiencia integral donde cada aceleración imita el ritmo del guepardo: preciso, fluido, hermoso.
6. Montu — 96 km/h
Una de las montañas rusas invertidas más majestuosas jamás construidas, Montu es un ballet metálico a gran velocidad. Con inversiones amplias, caídas invertidas y un diseño que abraza el terreno, ofrece una experiencia intensa que combina fuerza G y fluidez de manera impecable.
7. Tigris — 96 km/h
Toma su inspiración del felino que da nombre a la atracción y la traduce en un recorrido hecho de impulsos rápidos, inversiones sorpresivas y una subida que desafía la gravedad. Su diseño compacto y lleno de energía crea un ritmo frenético donde cada metro aporta emoción pura.
8. Kumba — alrededor de 90 km/h
Clásica, ruidosa y adictiva, Kumba es una institución entre los fanáticos. Su caída inicial de 41 metros prepara al cuerpo para una serie de loops enormes y fuerzas G intensas que la convierten en una experiencia única.
9. Cobra’s Curse — 65 km/h
El encanto de esta montaña rusa está en su imprevisibilidad. Su ascensor vertical inicial y el gigantesco rostro de la serpiente que domina la entrada crean la atmósfera perfecta para un recorrido que combina tramos hacia adelante, hacia atrás y giros aleatorios.
10. Phoenix Rising — velocidad moderada (familiar)
Diseñada para toda la familia, Phoenix Rising mezcla suavidad y emoción con una estética sonora envolvente: es la primera montaña rusa del parque con audio integrado. Sus curvas amplias, su música y la sensación de “volar” sobre la Llanura del Serengeti crean una experiencia cálida, divertida y perfecta para iniciar el recorrido por las emociones del parque.