Bienestar
Las experiencias inmersivas llegan al territorio del bienestar emocional
ELEBATE combina psicología positiva, arte digital, música y respiración para acercarte al bienestar a través de los sentidos.
Nos han dicho que respirar profundo puede ayudarnos a recuperar la calma, que reconocer nuestras emociones es importante y que dedicar tiempo al bienestar debería formar parte de la rutina. Sin embargo, entre las recomendaciones que leemos, los videos que guardamos y las aplicaciones que prometen ayudarnos a sentirnos mejor, pocas veces encontramos espacios para detenernos y experimentar todo eso que nos recomiendan. La psicóloga colombiana Daniela C. Merlano quiso explorar otra manera de acercarse al bienestar emocional y, de esa inquietud, nació ELEBATE, una experiencia que reúne psicología, arte y tecnología.
El proyecto comenzó a tomar forma en 2022, cuando Merlano cursaba una maestría en Psicología Positiva en Londres. Durante cuatro años investigó cómo relacionar la meditación guiada, las emociones y las imágenes creadas con inteligencia artificial para desarrollar una experiencia de aprendizaje que involucrara tanto la mente como el cuerpo. De ese proceso surgió R.E.C. (Razón, Emoción y Cuerpo), una metodología propia que recibió dos nominaciones consecutivas en la categoría de Innovación en Bienestar y Tecnología del AI Summit de Londres, en 2023 y 2024.
Tres dimensiones para experimentar el bienestar
La metodología R.E.C. trabaja desde tres dimensiones. La razón reúne conceptos y herramientas de psicología positiva e inteligencia emocional; la emoción se aborda mediante el arte digital y la música; y el cuerpo participa a través de ejercicios de respiración y movimiento. La intención es que los asistentes puedan acercarse a sus emociones desde diferentes estímulos y reconocer cómo se manifiestan en su experiencia física y mental.
Esta propuesta toma forma en ELEBATE, una experiencia inmersiva de aproximadamente dos horas. Los participantes reciben audífonos y, bajo una proyección de 360 grados, recorren cuatro emociones: esperanza, compasión, vitalidad y amor. El recorrido combina ejercicios de respiración, imágenes digitales y una mezcla musical en vivo que cruza sonidos electrónicos con música clásica.
Cada elemento cumple una función dentro de la experiencia. Las imágenes buscan despertar respuestas emocionales, la música acompaña los cambios entre momentos y la respiración invita a llevar la atención al cuerpo. Así, la tecnología funciona como parte de un recorrido sensorial diseñado para acompañar el aprendizaje emocional.
«Podemos aprender sobre nuestras emociones de una manera diferente, no solamente entendiéndolas con la mente, sino viviéndolas a través del cuerpo, el arte y la tecnología», explica Merlano.
La primera edición de ELEBATE se realizó el 22 de agosto de 2026 en el Domo de Maloka, en Bogotá, y reunió a 261 personas. Según resultados de una encuesta posterior, alcanzó un 88 % de satisfacción. Desde agosto de ese año, más de 700 personas han participado en la experiencia, de acuerdo con la información del proyecto. Además, fue invitada al Festival de Innovación de Bogotá 2026, organizado por la Alcaldía de Bogotá.
Para su segunda edición, realizada el 21 de noviembre en Maloka, ELEBATE incorporó un componente artístico desarrollado junto a MONOMO, nombre artístico de Diego Castro. El artista colombiano, radicado en Londres y reconocido como Talento Excepcional por el Consejo de las Artes del Reino Unido, trabaja con CGI e inteligencia artificial y explora en sus obras la relación entre naturaleza, tecnología y sociedad. Su creación para esta edición se sumó al recorrido inmersivo de la experiencia.
Merlano quiere que el proyecto siga creciendo y llegue a nuevos públicos. Entre sus planes están las próximas ediciones de 2027 y el desarrollo de ELEBATE como una plataforma colombiana de experiencias de bienestar que reúna psicología, arte y tecnología.
En una oferta cada vez más amplia de contenidos sobre salud emocional, su propuesta invita a reservar un momento para detenerse, prestar atención a lo que sentimos y participar activamente en el proceso.