Nos han dicho que respirar profundo puede ayudarnos a recuperar la calma, que reconocer nuestras emociones es importante y que dedicar tiempo al bienestar debería formar parte de la rutina. Sin embargo, entre las recomendaciones que leemos, los videos que guardamos y las aplicaciones que prometen ayudarnos a sentirnos mejor, pocas veces encontramos espacios para detenernos y experimentar todo eso que nos recomiendan. La psicóloga colombiana Daniela C. Merlano quiso explorar otra manera de acercarse al bienestar emocional y, de esa inquietud, nació ELEBATE, una experiencia que reúne psicología, arte y tecnología.