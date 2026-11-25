Bienestar
Nunca es tarde para comenzar: Jorge Bayter explica qué hábitos devuelven la salud
El médico Jorge Bayter defiende el sol del amanecer, el ejercicio en ayunas y la carne roja, y cuestiona sin rodeos la manera en que comemos los latinoamericanos. x
Por: Mauricio Barrantes
Cuando tu cuerpo te pide azúcar… ¡dale huevo! Quizá haya escuchado esta frase sin saber quién la dijo: el Dr. Jorge Enrique Bayter, un anestesiólogo y especialista en cuidados intensivos que por más de 30 años ha estado observando a las personas que ingresan a un hospital y que ahora está utilizando su conocimiento para escribir El código de la longevidad sana (Penguin Random House). El libro se divide en dos partes. La primera parte describe los pilares de una vida larga: la nutrición, con proteínas animales, el sol, el sueño y el control del estrés. Además, el trabajar en producir más músculo; el órgano clave de la longevidad.
La segunda parte toca un tema bastante controvertido: cómo medir la edad biológica, los marcadores biológicos en la sangre, los suplementos, los tratamientos intravenosos, la terapia de luz roja, el tratamiento hormonal, los péptidos, el frío, el calor y el ayuno. Su punto de partida es el hecho de que cada una de nuestras más de 37 billones de células contiene la maquinaria para la propia reparación y todo lo que necesitan son las señales adecuadas. Bayter mismo planea llegar sano a los 108 años junto a su esposa, Viviana, a quien dedica el libro.
Su rutina ideal empieza temprano: ver el amanecer, meditar y hacer entre 20 y 40 minutos de ejercicio con el propio peso, ojalá en ayunas, para aprovechar el pico natural de cortisol de la mañana. Bayter no cree que la edad sea un impedimento, pues en una de sus conferencias en El Salvador conoció a una mujer de 92 años que empezó a comer sano a los 90, ejemplo de que la edad no es un inconveniente. En entrevista con FUCSIA, explicó cómo llevar estos hábitos a la vida cotidiana y por qué, para él, nunca es tarde para empezar.
Habla mucho del sol, pero no todos viven frente al mar. ¿Cómo aprovecharlo en una ciudad?
Lo principal del sol es el amanecer, y eso lo tenemos todos. Inclusive si está nublado, los rayos pasan por las nubes. En el sol de la mañana y de la tarde hay rayos infrarrojos; los del mediodía son rayos UV. Está demostrado que los rayos ultravioleta producen la vitamina D. Además, pigmentan la piel, y esa pigmentación en realidad es una protección y un antioxidante.
Por eso para mí es súper importante que la gente, viva donde viva, almuerce al rayo del sol, así le dé calor. Así sea con una camisa de manga corta y con contacto en el cuello, evitando obviamente la cara. Esos pequeños contactos hacen que la gente comience a tener salud y que su vida se empiece a recuperar. No podemos alejarnos del sol, así vivamos en una ciudad: tenemos que buscarlo. Por eso digo: el sol siempre sale. El problema es que tú no lo buscas.
Recomienda dejar de comer entre cuatro y seis horas antes de dormir. ¿Cómo se hace esa transición?
Primero hay que entender que lo que nos da hambre es el exceso de insulina y de carbohidratos. El carbohidrato me sube el azúcar, se activa la insulina, me baja el azúcar y así estoy cada tres o cuatro horas comiendo. Entonces, si usted no quiere que le dé hambre, evite los carbohidratos después del mediodía. Eso ya estabiliza su nivel de azúcar.
Y si almuerza tarde y en la noche le da hambre, no se la aguante. Yo me como un huevo cocido o un pedazo de queso. Busco algo proteico, grasoso, que no aumente la insulina, porque lo que daña las hormonas no es tanto el comer, es la insulina. También sirve un caldito, lo que en Colombia llamamos la sustancia, hecho solo con huesos.
¿Qué ejercicio recomienda para construir músculo?
Yo soy muy de calistenia, de los ejercicios con el propio peso. No soy de ir a un gimnasio. Soy de decir: voy a hacer flexiones de pecho, voy a hacer cuclillas o voy a ir a un parque a aprovechar unas barras. Para mí son flexiones y cuclillas: cosas que pueda hacer sin perder tiempo, porque la gente no tiene tiempo. Y que se puedan hacer en la casa, sin necesidad de salir.
Ojalá no combinado con el aeróbico, porque son contraproducentes. Una cosa es el músculo y otra muy diferente es un deporte aeróbico. Cuando los combinas, puedes tener una espalda de nadador, pero no los músculos que quieres.
¿Por qué insiste en hacerlo en la mañana?
Porque tenemos que aprovechar el pico de cortisol que genera el amanecer. El ejercicio es un activador del estrés: si lo activo en la noche, no voy a dormir. Lo ideal es entre las seis de la mañana y las doce del día, o desde las cuatro de la mañana. Ojo, es diferente lo ideal a lo menos malo. Lo más malo es no hacer nada.
¿Cómo sería la rutina ideal al despertar?
Ver el amanecer, meditar y hacer unos veinte minutos o media hora de deporte. Ahora, si usted tiene que empezar a trabajar a las siete de la mañana, no puede dejar de hacer ejercicio. Entonces, ¿yo qué le digo? Active el cortisol con el ejercicio a las cinco de la mañana, haga sus cuarenta minutos, vea el amanecer, medite y váyase a bañar. Pero lo ideal siempre es primero la activación con el sol y enseguida el ejercicio, ojalá en ayunas.
En Colombia crecimos con arepa, fruta y harinas. ¿Cómo cambiar el chip?
Yo he tenido muchos problemas por eso, y tal vez es lo que más polémica ha generado, porque la gente defiende la comida de tradición, defiende la fruta, pero nadie defiende la salud. Quiero que la gente entienda una cosa: a veces las tradiciones y la cultura van en contravía de la salud. La comida de tradición no se hizo para proteger la salud, sino una cultura que se ha transmitido de generación en generación. Los latinoamericanos somos mucho de fruta, de arepa, de empanada.
No es que yo vaya en contra de la comida. Lo que pasa es que esta comida es la causa de la enfermedad metabólica del ser humano, que se deriva de la resistencia a la insulina. Eso no lo digo yo. Y la resistencia a la insulina se deriva del exceso de carbohidratos.
Salvo en Argentina, nunca he visto que la comida de tradición de un país sea la carne. Siempre es una fruta, pero nunca una proteína. Y tenemos que reconocer que la proteína es lo principal, es lo que necesita el ser humano. Cuando vemos un niño desnutrido, no es porque no coma avena, porque a todo el mundo le dan avena, harina o arroz. Se llama desnutrición proteica, porque en la proteína es donde se forma todo en el ser humano.
¿Cuál es la mejor proteína?
La más completa es la carne roja. A diferencia de las otras proteínas, está repleta de hierro, de cobre y de mioglobina, que es la forma como la carne acumula hierro y oxígeno. Por eso la primera comida del ser humano siempre fue la carne roja, y es el único alimento que no produce alergias. Yo conozco gente alérgica al pescado o al cerdo, pero nadie es alérgico a la carne roja, porque es lo que hemos consumido durante miles de años. Una persona puede vivir solo de carne roja con su grasa. En la carne roja no solamente están todos los aminoácidos: están todas las vitaminas del complejo B y las liposolubles A, D, E y K. Le falla un poquito la vitamina C, que podemos obtener de algunos cítricos y del aguacate.
¿Y si a alguien no le gusta la carne?
“No me gusta la carne, doctor”. Listo, vamos a buscar una proteína muy parecida a la carne roja y súper barata: el hígado. Ay, no, el hígado me parece terrible. Entonces vamos a una carne blanca: pollo, cerdo o pescado. Esas no tienen tanto hierro ni tanta vitamina B12, pero ayudan a suplir.
Y al final, si no tengo plata para ninguna, hay una proteína re barata: el huevo. Me puedo comer diez huevos al día y con eso sobrevivo. Por eso le digo a la gente: no hay excusa. Para mí el huevo es mi desayuno y mi cena.
¿Qué le diría a quien cree que ya es tarde para cambiar, o a quien no sabe a qué información creerle?
A mí no me crean, pero sí créanle a su cuerpo. Los estudios están hechos para el grueso de la población, pero cada uno es un mundo aparte. Le puedo decir algo: en mi última conferencia en El Salvador había una señora de 92 años que empezó a comer sano a los 90. Es porque el cuerpo está genéticamente preparado para devolver la salud, para auto repararse cuando uno hace lo que tiene que hacer. Por eso digo: a mí no me sana la comida, a mí me sana mi célula. Ahí está todo para reparar. Nunca es tarde. Inclusive con una enfermedad terminal, yo puedo decidir vivir mejor: comiendo bien, tomando el sol, haciendo ejercicio de fuerza y durmiendo. Para algunos es comenzar en menos cincuenta, para otros en más cincuenta, para otros en cero, pero todos tenemos que empezar en algo. Lo que no podemos permitir es seguir comiendo lo que nos enfermó y decir: Ya no hay nada que hacer, ya me entrego. Nunca te entregues. A veces los milagros ocurren, y los milagros sí existen.