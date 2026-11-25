A mí no me crean, pero sí créanle a su cuerpo. Los estudios están hechos para el grueso de la población, pero cada uno es un mundo aparte. Le puedo decir algo: en mi última conferencia en El Salvador había una señora de 92 años que empezó a comer sano a los 90. Es porque el cuerpo está genéticamente preparado para devolver la salud, para auto repararse cuando uno hace lo que tiene que hacer. Por eso digo: a mí no me sana la comida, a mí me sana mi célula. Ahí está todo para reparar. Nunca es tarde. Inclusive con una enfermedad terminal, yo puedo decidir vivir mejor: comiendo bien, tomando el sol, haciendo ejercicio de fuerza y durmiendo. Para algunos es comenzar en menos cincuenta, para otros en más cincuenta, para otros en cero, pero todos tenemos que empezar en algo. Lo que no podemos permitir es seguir comiendo lo que nos enfermó y decir: Ya no hay nada que hacer, ya me entrego. Nunca te entregues. A veces los milagros ocurren, y los milagros sí existen.