-LATIN AMERICAN FASHION AWARDS: cuando la moda latina deja de ser tendencia y se vuelve movimiento

Este año, esa energía que se vivió allí encontró un aliado perfecto en Tequila Don Julio, que celebró el talento de la región como Official Sponsor del VIP After Party, la experiencia más esperada de los LAFA 2025. Inspirada en su propósito de honrar todo lo que se hace por amor, la marca mexicana se convirtió en protagonista de una noche dedicada a quienes impulsan la moda latinoamericana desde la pasión, la autenticidad y la excelencia. La marca reunió a diseñadores, celebridades, artistas y líderes culturales en una celebración que amplificó el espíritu de la región.