Sofía Espinosa Tcherassi: una nueva voz de la moda latina que conquista la lista “30 Under 30” de Forbes

Para Silvia Tcherassi, verla reconocida en un listado que celebra el talento joven global es una confirmación de lo que ya intuía desde hace años. “Estamos orgullosos de este reconocimiento para Sofía y verla formar parte de un grupo destacado de jóvenes visionarios nos llena de satisfacción”, afirmó la diseñadora. Y es que más allá del apellido, Sofía aporta una visión fresca que complemente la herencia de la marca: su mano se nota en la forma en que las colecciones hablan de libertad, movimiento y una feminidad que no necesita explicarse.