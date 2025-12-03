Moda
Sofía Espinosa Tcherassi: una nueva voz de la moda latina que conquista la lista “30 Under 30” de Forbes
Una mujer que confirma la fuerza del talento latino dentro de la nueva generación creativa global.
Sofía Espinosa Tcherassi, la directora de Ready-To-Wear de Silvia Tcherassi acaba de ser incluida en el prestigioso listado “30 Under 30” de la edición estadounidense de Forbes 2026, un reconocimiento reservado para las mentes más influyentes y visionarias de su generación.
Desde la categoría de Arts & Style, Sofía se consolida como una figura que entiende la moda no solo como estética, sino como un lenguaje cultural que evoluciona con sensibilidad, técnica y una mirada profundamente contemporánea.
Este logro resuena aún más fuerte si se piensa en su recorrido. Egresada de Parsons School of Design, Sofía construyó su propio camino lejos de los reflectores familiares, formándose en casas como The Row, Oscar de la Renta, Condé Nast y Gabriela Hearst. No es casualidad que su aproximación al diseño tenga ese equilibrio elegante entre estructura y fluidez, entre minimalismo consciente y sofisticación emocional. Es una diseñadora que observa, piensa y dialoga con las mujeres reales antes de trazar una silueta.
Para Silvia Tcherassi, verla reconocida en un listado que celebra el talento joven global es una confirmación de lo que ya intuía desde hace años. “Estamos orgullosos de este reconocimiento para Sofía y verla formar parte de un grupo destacado de jóvenes visionarios nos llena de satisfacción”, afirmó la diseñadora. Y es que más allá del apellido, Sofía aporta una visión fresca que complemente la herencia de la marca: su mano se nota en la forma en que las colecciones hablan de libertad, movimiento y una feminidad que no necesita explicarse.
Su presencia en “30 Under 30” también es un síntoma alentador para la región. Significa que la moda latinoamericana continúa expandiendo su influencia, no solo a través de nombres consagrados, sino mediante nuevas generaciones que entienden el lujo desde la responsabilidad, la artesanía y la innovación. Sofía Espinosa Tcherassi no solo representa la evolución natural de una casa reconocida: representa la certeza de que el diseño latino tiene un lugar permanente en la conversación global.