No necesitábamos otro gloss, hasta que vimos estas series

Y nosotras, del otro lado de la pantalla, solo sacamos la tarjeta de crédito. Porque si algo nos han enseñado las series de los últimos años es que las tendencias beauty ya no esperan a las pasarelas para que digamos: ¡Toma todo mi dinero! Ahí está Euphoria, responsable de que una generación completa quisiera tener el lip combo más llamativo de la temporada. De repente, un delineador oscuro combinado con un nude perfecto parecía una compra completamente racional. O decidir ponernos un delineado negro exagerado, casi felino, todo porque Maddie Pérez decidió que le venía perfecto.