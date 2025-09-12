Ba hué: siete años de estilo y transformación en la escena cultural

Lo que empezó como una vitrina para el diseño emergente colombiano ha evolucionado en una plataforma integral que reúne en un mismo espacio a más de 80 diseñadores locales, complementada con propuestas como El Jardín, el café-bar que le da un aire de encuentro cultural y social. Con más de 600 metros dedicados a la creatividad, Ba hué ha sido protagonista en escenarios como el Bogotá Fashion Week y continúa consolidando una comunidad en torno a la moda independiente y el talento nacional.