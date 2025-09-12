Moda
Ba hué: siete años de estilo y transformación en la escena cultural
La marca celebra su aniversario con una agenda diversa de talleres, fiestas y lanzamientos, además de nuevas alianzas estratégicas que impulsan su proyección en la industria.
Desde su fundación en 2018, Ba hué se ha convertido en mucho más que una tienda multimarca. La iniciativa liderada por Catalina Huertas y Juan Baquero nació con el objetivo de abrir un espacio donde moda, arte y cultura pudieran convivir y nutrirse mutuamente, y hoy, siete años después, se consolida como uno de los epicentros creativos más relevantes del país.
Para conmemorar este aniversario, Ba hué prepara una agenda cultural que irá más allá de una simple celebración: un cóctel de lanzamiento, presentaciones de nuevas marcas, talleres, pop-ups, fiestas y colaboraciones interdisciplinarias serán parte de la programación que, durante varias semanas, convertirá su casa en Quinta Camacho en un laboratorio de experiencias y creatividad compartida.
Lo que empezó como una vitrina para el diseño emergente colombiano ha evolucionado en una plataforma integral que reúne en un mismo espacio a más de 80 diseñadores locales, complementada con propuestas como El Jardín, el café-bar que le da un aire de encuentro cultural y social. Con más de 600 metros dedicados a la creatividad, Ba hué ha sido protagonista en escenarios como el Bogotá Fashion Week y continúa consolidando una comunidad en torno a la moda independiente y el talento nacional.
El aniversario también marca el inicio de una nueva etapa, con tres proyectos que buscan expandir su impacto. The Talks by Ba hué & AVA COMS reunirá a voces clave de la cultura y la moda en un ciclo de conversaciones y experiencias educativas. Ba hué Experience propondrá un innovador modelo de turismo cultural y de moda en Bogotá, acercando a visitantes nacionales e internacionales al talento local. Y en alianza con Zael Creative Agency, nace Ba hué x Zael, un servicio de producción audiovisual y editorial enfocado en potenciar la narrativa de marcas y diseñadores.
“Este aniversario no es solo una celebración, es también una manera de agradecerle a todas las personas que han hecho parte del camino. Cada diseñador, cada aliado y cada visitante han ayudado a consolidar este sueño colectivo”, señala Juan Baquero. Junto con Catalina Huertas, insiste en que Ba hué seguirá proyectando al diseño independiente colombiano hacia nuevos horizontes, reafirmando su compromiso con la autenticidad, la colaboración y la innovación.