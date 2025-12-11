-Chase Infiniti: el nuevo rostro en Louis Vuitton

En los últimos años, Chase Infiniti ha estado en la industria audiovisual con una fuerza poco común. Su interpretación en Presumed Innocent (2024), la serie de David E. Kelley, la posicionó como una revelación capaz de sostener la complejidad emocional que exigen los dramas modernos. A esto se sumó su papel en One Battle After Another (2025), de Paul Thomas Anderson, que consolidó su reputación como una artista versátil y profunda. Las nominaciones al Gotham Award 2025, a los Golden Globes 2026 y a los Critics Choice Awards son apenas un reflejo del impacto que su trabajo ha generado en el público y la crítica.