Moda
Chase Infiniti: el nuevo rostro en Louis Vuitton
La actriz estadounidense, una de las figuras emergentes más magnéticas del cine, se une a la maison como House Ambassador, marcando una nueva era de sofisticación y presencia escénica.
Con una presencia que combina magnetismo, sensibilidad interpretativa y una estética contemporánea, la actriz estadounidense se suma al linaje de mujeres que han redefinido el lujo desde su autenticidad. Louis Vuitton celebra en ella no solo una figura ascendente del cine, sino también una creadora que entiende la moda como un gesto de identidad y narrativa.
En los últimos años, Chase Infiniti ha estado en la industria audiovisual con una fuerza poco común. Su interpretación en Presumed Innocent (2024), la serie de David E. Kelley, la posicionó como una revelación capaz de sostener la complejidad emocional que exigen los dramas modernos. A esto se sumó su papel en One Battle After Another (2025), de Paul Thomas Anderson, que consolidó su reputación como una artista versátil y profunda. Las nominaciones al Gotham Award 2025, a los Golden Globes 2026 y a los Critics Choice Awards son apenas un reflejo del impacto que su trabajo ha generado en el público y la crítica.
Su trayectoria, que pronto continuará con The Testaments, secuela de The Handmaid’s Tale, dialoga con la visión de Louis Vuitton: una casa que honra la tradición mientras mira con audacia hacia el futuro. En Chase, la marca encuentra una aliada que encarna ese equilibrio entre juventud, ambición y una sofisticación intuitiva que se siente perfectamente contemporánea.
El vínculo entre Chase Infiniti y Louis Vuitton no es nuevo: desde 2024 ha sido una presencia constante en sus pasarelas y alfombras rojas. Asistió a los desfiles femeninos Fall-Winter 2025 y Spring-Summer 2026 de Nicolas Ghesquière —este último presentado en el Musée du Louvre—. Su elección de vestidos hechos a medida para eventos clave, como el estreno mundial de One Battle After Another o la 5th Annual Academy Gala en Los Ángeles, confirma una afinidad natural con la artesanía y la visión estética de la Maison.
Para Nicolas Ghesquière, Director Artístico de las Colecciones Femeninas, la actriz representa una musa contemporánea: “He visto el debut de Chase con verdadero deleite; me resulta absolutamente cautivadora en los papeles que interpreta. Más allá de su notable talento, irradia una autenticidad verdaderamente inolvidable”.
En esa mezcla de talento, presencia y sinceridad, Louis Vuitton ha encontrado a una embajadora cuya energía promete enriquecer la narrativa de la marca.