Lanzamientos
Cierre de temporada: los lanzamientos y momentos que dejó marzo
La moda y los eventos se cruzan en un mes que dejó novedades, tendencias y escenarios memorables.
Marzo de 2026 dejó marcas, colaboraciones y momentos que marcaron la agenda de moda, cultura y estilo de vida en Colombia. Desde experiencias exclusivas en festivales hasta lanzamientos de calzado y estrategias empresariales lideradas por mujeres, el mes mostró cómo la innovación y la creatividad se entrelazan en distintos escenarios.
VEJA y Magliano reinventan un clásico deportivo en Colombia
En marzo de 2026, VEJA presentó en Colombia su colaboración con la firma italiana Magliano, reimaginando la silueta Panenka con un enfoque donde el deporte y la sastrería dialogaron con libertad. Inspirada en botas de fútbol vintage, la Panenka adoptó una actitud audaz, con lengüeta doblada sobre el empeine y un sistema de amarre asimétrico que combinó funcionalidad y estética experimental. La edición incluyó tres pares de cordones que jugaron con colores entrelazados y cedió protagonismo al logotipo de Magliano, otorgándole a la zapatilla un carácter unisex y cercano a la alta costura.
La colección se presentó en tres combinaciones de color —negro profundo con acentos crema, blanco con contrastes negros y rosa nacarado— y destacó por su compromiso socioambiental. Cada par fue elaborado con cuero Organic Traced, suela de caucho amazónico y materiales reciclados en plantilla, forro y lengüeta, garantizando sostenibilidad sin perder la personalidad excéntrica característica de Magliano. Producidas en Brasil, las Panenka VEJA x Magliano combinaron herencia futbolística, innovación y conciencia ambiental, consolidando la alianza como un referente de diseño responsable.
Ringana impulsa un nuevo significado del autocuidado femenino
El autocuidado femenino está dejando de verse como un lujo para convertirse en una práctica de autodeterminación y respeto por las propias necesidades. Cada vez más mujeres priorizan el bienestar físico, emocional y mental en su vida diaria, cuestionando expectativas sociales que las obligaban a cumplir múltiples roles simultáneamente. Este enfoque integra reconocer límites, aceptar apoyo y crear espacios para sí mismas, transformando el concepto de selfcare en algo mucho más profundo y consciente.
La marca RINGANA ejemplifica esta tendencia con un equipo mayoritariamente femenino y políticas laborales que promueven flexibilidad y equidad. Según sus líderes, la igualdad de oportunidades, la diversidad y el reconocimiento diario son claves para fomentar un bienestar integral y sostenible, mostrando que el autocuidado no es solo un acto personal, sino un cambio cultural que también se refleja en entornos laborales más conscientes y respetuosos.
Festival Estéreo Picnic 2026 arrancó con una apertura VIP monumental
La inauguración del Festival Estéreo Picnic 2026 se vivió con una celebración VIP que elevó la energía del evento desde el primer instante. Concebida como una fiesta de día, esta apertura dio paso a tres jornadas donde la música, la cultura y la experiencia de los asistentes se encontraron en su máxima expresión. El cartel incluyó a artistas internacionales como Tyler, the Creator, Sabrina Carpenter y The Killers, y la sorpresa de la noche fue la presentación especial de Goyo, que encendió aún más la emoción de los invitados.
Por primera vez, Don Julio inauguró el festival con esta celebración VIP, llevando la experiencia a una escala monumental. La marca instaló un espacio exclusivo inspirado en la tradición de la hacienda mexicana, donde invitados, artistas e influencers pudieron relajarse y vivir el festival desde una perspectiva privilegiada. Con materiales nobles, iluminación cálida y detalles que evocaban el origen del tequila, el área VIP se convirtió en un punto de encuentro para disfrutar la música, compartir momentos y celebrar durante los tres días del evento.
Liderazgo femenino impulsa la estrategia de OFFCORSS
En marzo de 2026, OFFCORSS se destacó como un ejemplo de empoderamiento femenino dentro del sector retail colombiano. Con un 70% de su fuerza laboral conformada por mujeres, la compañía ha consolidado una estructura donde el liderazgo femenino dirige áreas clave como mercadeo, finanzas, desarrollo organizacional y gestión del talento. Esta estrategia no solo refleja inclusión, sino también la relevancia de la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones estratégicas.
La CEO de la marca, Yanet Londoño, encabeza un comité ejecutivo en el que las mujeres ocupan posiciones determinantes, marcando la pauta en la estrategia de la compañía. Con más de cuatro décadas en el mercado de moda infantil, OFFCORSS demuestra que el liderazgo femenino no solo fortalece la cultura organizacional, sino que también impulsa el crecimiento y la innovación dentro de la industria.