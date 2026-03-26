Cierre de temporada: los lanzamientos y momentos que dejó marzo

La inauguración del Festival Estéreo Picnic 2026 se vivió con una celebración VIP que elevó la energía del evento desde el primer instante. Concebida como una fiesta de día, esta apertura dio paso a tres jornadas donde la música, la cultura y la experiencia de los asistentes se encontraron en su máxima expresión. El cartel incluyó a artistas internacionales como Tyler, the Creator, Sabrina Carpenter y The Killers, y la sorpresa de la noche fue la presentación especial de Goyo, que encendió aún más la emoción de los invitados.