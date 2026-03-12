El año comienza con estilo: las marcas que marcan el pulso del nuevo lifestyle

La experiencia de compra también está evolucionando hacia espacios que priorizan el bienestar y la conexión con el entorno. Con esa premisa, Punto Blanco presenta en Bogotá dos nuevas tiendas ubicadas en las calles 122 y 109, concebidas bajo un formato con acceso directo desde la calle que busca acercar la marca a un ritmo de consumo más pausado y consciente. Más que puntos de venta tradicionales, estos espacios están diseñados para reflejar la integralidad de la marca, con la categoría de ropa exterior como protagonista dentro de una propuesta que combina comodidad, diseño y estilo de vida.