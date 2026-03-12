Lanzamientos
El año comienza con estilo: las marcas que marcan el pulso del nuevo lifestyle
Entre innovación, diseño y nuevas experiencias, las primeras apuestas del año revelan cómo el estilo de vida se redefine a través de lanzamientos que mezclan moda, tecnología, bienestar y consumo contemporáneo.
El inicio del año suele marcar el ritmo de lo que vendrá en el universo del estilo de vida, y las marcas lo saben. Entre colaboraciones creativas, innovaciones en belleza, nuevas experiencias de retail y colecciones que dialogan con la cultura contemporánea, distintas firmas están presentando apuestas que revelan hacia dónde se mueve el consumo actual: hacia propuestas más conscientes, experiencias más sensoriales y productos que conectan con la identidad y el bienestar. Desde la cosmética hasta la moda, el diseño y la música, cada lanzamiento parece responder a una misma pregunta: cómo vivir mejor y con más estilo.
El café colombiano entra en la rutina de belleza
La conversación sobre ingredientes naturales y rutinas más responsables también comienza a tomar forma en las propuestas de la industria cosmética. Un ejemplo es Green Code, la nueva línea de Recamier, que apuesta por integrar biotecnología con activos dermatológicos ampliamente reconocidos como la vitamina C y la niacinamida. El objetivo es claro: crear fórmulas de alta naturalidad que respondan a las necesidades de la piel y el cabello en un entorno marcado por la contaminación, el estrés y los cambios constantes del clima.
En el corazón de esta propuesta se encuentra una bioemulsión de café cereza desarrollada a partir de la tecnología BioIngred Tech, que aprovecha el fruto en su totalidad —desde la piel hasta el mucílago y la semilla— para transformarlo en un ingrediente funcional. Más allá de sus beneficios cosméticos, esta apuesta también refleja una mirada hacia la sostenibilidad, al convertir subproductos del café en componentes activos, conectando innovación científica con el origen profundamente colombiano de la marca.
Arquitectura, naturaleza y estilo de vida: el nuevo concepto de tienda de Punto Blanco en Bogotá
La experiencia de compra también está evolucionando hacia espacios que priorizan el bienestar y la conexión con el entorno. Con esa premisa, Punto Blanco presenta en Bogotá dos nuevas tiendas ubicadas en las calles 122 y 109, concebidas bajo un formato con acceso directo desde la calle que busca acercar la marca a un ritmo de consumo más pausado y consciente. Más que puntos de venta tradicionales, estos espacios están diseñados para reflejar la integralidad de la marca, con la categoría de ropa exterior como protagonista dentro de una propuesta que combina comodidad, diseño y estilo de vida.
La tienda de la calle 122 se convierte, además, en un ejercicio arquitectónico que dialoga con la identidad de la ciudad. El proyecto incorpora paisajismo contemporáneo con plantas como lavanda, romero, diosme y tilancias que crecen sobre grandes rocas, creando una atmósfera de calma en medio del entorno urbano. A esto se suma una claraboya central que permite el ingreso natural de la luz y resalta materiales profundamente bogotanos como el ladrillo tradicional y los techos en chapilla de madera, construyendo un refugio contemporáneo que conecta arquitectura, naturaleza y experiencia sensorial.
El “lip combo” que conquista redes llega en edición especial
La influencia de las creadoras de contenido en el universo de la belleza continúa marcando tendencias y redefiniendo la forma en que se descubren nuevos productos. En ese escenario, M·A·C Cosmetics presenta en Colombia una colaboración especial con la creadora barranquillera Marcela García, quien protagoniza una edición limitada inspirada en su popular “Lip Combo Perfecto”, una fórmula de maquillaje que ha ganado protagonismo en redes por su equilibrio entre definición, color y brillo.
La propuesta forma parte de la campaña global Yo solo uso M·A·C y reúne en un solo set tres esenciales para lograr unos labios definidos con acabado difuminado y brillo sutil. El kit combina algunas de las fórmulas más emblemáticas de la marca, entre ellas el delineador Lipglazer Glossy Liner y el labial M·A·Cximal Silky Matte Lipstick en el tono Velvet Teddy, acompañados por el Lipglass Air Non Sticky Gloss en tono Casual, una mezcla pensada para recrear el look que se ha convertido en firma personal de la creadora.
El sabor también celebra: la gastronomía se suma al mes de la mujer en Bogotá
Durante marzo, Bogotá se llena de planes que invitan a celebrar, compartir y redescubrir la ciudad a través de experiencias pensadas para el encuentro. En el marco del mes de la mujer, la gastronomía emerge como uno de los escenarios más atractivos para reunirse y disfrutar del tiempo alrededor de la mesa. Así lo destaca Claudia Rodríguez, quien lidera NH Collection Bogotá WTC Royal y forma parte del 60% de mujeres que integran el comité directivo de hoteles de Minor Hotels en Colombia, resaltando la cocina como un espacio que conecta historias, sabores y momentos memorables.
Desde esta perspectiva, el hotel presenta una experiencia dominical que convierte el brunch en un recorrido gastronómico diseñado para explorar distintas preparaciones en un mismo lugar. Disponible todos los domingos entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m., la propuesta mezcla técnicas mediterráneas con ingredientes locales colombianos para construir un menú contemporáneo que celebra el territorio. El recorrido comienza con estaciones de ensaladas frescas y jugos naturales preparados al momento, seguido por una sección healthy donde cada comensal puede crear bebidas funcionales con ingredientes como espinaca, zanahoria, remolacha o manzana, dando inicio a una experiencia pensada para disfrutarse sin prisa.
Denim y baloncesto: Levi’s y Jordan reinventan un clásico con las nuevas Air Jordan 3
Cuando dos íconos culturales comparten ADN creativo, el resultado trasciende la moda para convertirse en una declaración de estilo. Levi’s y Jordan vuelven a encontrarse en una nueva colección colaborativa que celebra la conexión entre el denim y la cultura del baloncesto, dos universos que han marcado generaciones de artistas, atletas, skaters, músicos y soñadores. La propuesta explora cómo la artesanía tradicional y el espíritu deportivo pueden dialogar para reinterpretar clásicos con una mirada contemporánea.
En el centro de la colección aparecen las nuevas Air Jordan 3, reinventadas a través de distintas combinaciones de color que celebran comunidades y momentos culturales. Entre ellas destaca la versión Rigid, que incorpora paneles de mezclilla índigo premium acompañados por el icónico estampado de elefante negro sobre negro, uno de los sellos históricos del modelo. A su lado, la versión Black propone una lectura más sofisticada con cuero negro granulado, paneles de denim oscuro y una entresuela en tono vela, detalles que fusionan el legado del streetwear con la tradición del denim en una pieza que conecta deporte, diseño y cultura urbana.
Vélez y J Balvin celebran el poder latino con nuevos lanzamientos de “Ciudad Primavera”
La moda colombiana vuelve a encontrarse con la música en una colaboración que celebra identidad, cultura y proyección global. Vélez y J Balvin continúan escribiendo el capítulo creativo de “Ciudad Primavera”, una propuesta que ahora presenta nuevos lanzamientos donde camisetas y polos se convierten en las piezas protagonistas de una edición limitada pensada para acompañar el tour del artista por ciudades como Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Valledupar y Cartagena.
La alianza llega en un momento especial para la marca, que celebra cuatro décadas de historia apostando por una narrativa que mezcla lujo artesanal con cultura urbana. En esta nueva entrega, la colección transforma prendas esenciales del armario contemporáneo en símbolos de orgullo latino, proyectando desde Colombia una estética vibrante que dialoga con la música, el estilo callejero y la identidad de una generación que entiende la moda como una forma de expresión cultural.