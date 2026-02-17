Lanzamientos
Sala de Despecho llega a Bogotá: la capital le abre las puertas a la cantina del desamor
El concepto que convirtió el despecho en ritual colectivo inaugura sede en el Parque de la 93 y apuesta por Bogotá como nuevo epicentro emocional de la fiesta.
Bogotá siempre ha tenido una relación intensa con la música. En la capital se canta fuerte, se brinda sin miedo y el desamor rara vez se vive en silencio.
Ahora, la ciudad suma un nuevo escenario para esa catarsis colectiva. Sala de Despecho abre su cuarta sede en Colombia y aterrizará en el Parque de la 93 este 20 de febrero con una promesa clara: convertir la pena en celebración.
Nacida en enero de 2024 en Ciudad de México, la marca ha construido en tiempo récord un fenómeno que mezcla cantina, performance emocional y fiesta temática. En apenas dos años ha consolidado una red de 36 sedes internacionales y ha logrado algo particular: transformar la vulnerabilidad en experiencia compartida.
Del despecho íntimo al ritual colectivo
Lejos de ser un bar tradicional, Sala de Despecho funciona como un recorrido emocional. La experiencia combina curaduría musical organizada por “momentos” —de la negación al empoderamiento—, coctelería de autor y una propuesta gastronómica inspirada en la cantina mexicana, pensada para compartir.
La narrativa es clara: nadie debería atravesar el desamor en soledad. Entre brindis, letras que todos conocen y una puesta en escena inmersiva, el concepto apuesta por resignificar el despecho, especialmente en una generación que ha aprendido a hablar más abiertamente de emociones, rupturas y reconstrucción personal.
Bogotá como laboratorio cultural
La elección de la capital colombiana no es casual. Con una escena nocturna diversa y un público acostumbrado a propuestas experienciales, Bogotá se convierte en un punto estratégico dentro del plan de expansión 2026.
La apertura implicó una inversión cercana al millón de dólares y la generación de más de 60 empleos entre directos e indirectos, reforzando el papel de la economía nocturna como motor cultural y financiero de la ciudad.
La sede bogotana incorpora elementos más performáticos e interactivos que en otras plazas, adaptándose a una audiencia que busca algo más que música: busca narrativa, identidad y pertenencia. En un contexto donde los espacios de ocio evolucionan hacia experiencias inmersivas, el desamor se convierte aquí en un lenguaje común.
Con planes de expansión hacia ciudades como Cali, Barranquilla y Pereira, Sala de Despecho consolida su presencia en Colombia mientras redefine el concepto de “salir a tomar algo”. Porque, al final, el despecho —como la música— siempre encuentra la manera de convertirse en fiesta.