Colombia Fashion Summit: el foro que proyecta la industria nacional al mundo

Para Colombia, este summit llega en un momento crítico. Según el Observatorio de Inexmoda, el mercado de la moda registró en febrero de 2025 un valor de mercado de 2,89 billones de pesos: un crecimiento del 4,86 % frente al año anterior. No obstante, el país enfrenta retos estructurales: en 2024 las exportaciones de moda cayeron un 7,3 % frente a 2023, y la dependencia de Estados Unidos como principal destino (con más del 34 % del volumen exportado) pone en evidencia la urgencia de diversificar los mercados.