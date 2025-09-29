-Cómo expandirse sin perder identidad: claves para elegir los mercados justos

Copano lo menciona respaldada por las cifras, pues según datos recientes, Lola Casademunt cerró 2024 con una facturación de 56,5 millones de euros, creciendo un 25 % respecto al año anterior. El canal online creció un 62 %, mientras que lo internacional representó alrededor del 29 % de su facturación. Esto reflejó que la expansión debe apoyarse en canales digitales y en socios locales confiables.