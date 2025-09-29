Cómo hacer que hablen de ti: el poder de la narrativa en la industria de la moda

La comunicación de marca ya no es un lujo ni una opción secundaria: se ha convertido en un componente estratégico esencial. Para las empresas latinoamericanas, el reto está en contar con voz auténtica, coherencia narrativa, uso inteligente de datos y elegir los canales adecuados. En este juego de competitividad en la industria, quienes logren emocionar antes de que los reconozcan, estarán construyendo una ventaja real.