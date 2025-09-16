De Bogotá a Nueva York: la nueva voz de la moda colombiana

La participación se materializó gracias a la alianza entre la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y la Fashion Designers of Latin America (FDLA), organización que dirige uno de los eventos más importantes de la industria. Una sinergia que busca abrir mercados, derribar fronteras y darle un lugar protagónico a los diseñadores colombianos en el mapa internacional. Tal como lo expresó Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la CCB, este logro es fruto de disciplina y creatividad, y se traduce en nuevas oportunidades para que la moda bogotana dialogue con el mundo.