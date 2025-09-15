Moda

Tres estilos, una firma: Louis Vuitton conquista los Emmy 2025

Redacción Fucsia, 15/9/2025

Selena Gomez, Quinta Brunson y Hannah Einbinder deslumbraron en la 77ª edición de los Premios Emmy Primetime con diseños a medida que reflejaron la versatilidad y el poder de la maison francesa en la alfombra roja.

La 77ª edición de los Premios Emmy Primetime no solo celebró el talento de la televisión, también regaló momentos memorables en la alfombra roja. Entre ellos, destacó la presencia de Selena Gomez, Quinta Brunson y Hannah Einbinder, tres figuras que, con estilos distintos, coincidieron en un mismo punto: la elegancia y el poder de un diseño a medida de Louis Vuitton.

La maison francesa volvió a demostrar que sabe interpretar la personalidad de cada mujer con piezas que se convierten en declaración de estilo.

Selena Gomez optó por un vestido rojo asimétrico con cuello halter, drapeado en la parte superior y una cola que añadía dramatismo al movimiento. Una elección sofisticada que reafirmó su lugar como una de las estrellas más magnéticas de la velada, jugando con el simbolismo del color y con una silueta que resaltó su presencia en la alfombra roja.

Por su parte, Quinta Brunson eligió un vestido negro de crêpe elástico con tiras cruzadas bordadas y detalles de aberturas, un diseño que combinó sensualidad y modernidad en perfecto equilibrio. Para complementar, la actriz llevó pendientes y anillos de oro blanco y diamantes pertenecientes a la colección de Alta Joyería de Louis Vuitton, confirmando que el lujo puede expresarse tanto en el corte impecable de una prenda como en el brillo discreto de una joya.

En contraste, Hannah Einbinder se inclinó por un vestido de un solo hombro bordado con lentejuelas plateadas y perlas negras mate. Su elección evocó un aire sofisticado y contemporáneo, donde los destellos metálicos y la sobriedad de los tonos crearon una armonía que deslumbró sin necesidad de excesos.

Tres mujeres, tres estilos y una firma que supo reinventar la alfombra roja bajo la premisa de que cada diseño es una obra hecha a la medida de su protagonista.

