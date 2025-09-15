Tres estilos, una firma: Louis Vuitton conquista los Emmy 2025

Por su parte, Quinta Brunson eligió un vestido negro de crêpe elástico con tiras cruzadas bordadas y detalles de aberturas, un diseño que combinó sensualidad y modernidad en perfecto equilibrio. Para complementar, la actriz llevó pendientes y anillos de oro blanco y diamantes pertenecientes a la colección de Alta Joyería de Louis Vuitton, confirmando que el lujo puede expresarse tanto en el corte impecable de una prenda como en el brillo discreto de una joya.