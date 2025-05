Raúl Peñaranda: el primer colombiano en ser elegido como “Friend of the CFDA”

Hoy, su nombre se une al de íconos como Oscar de la Renta y Carolina Herrera, al ser elegido como el primer colombiano en formar parte de “Friends of the CFDA”, una comunidad exclusiva dentro del Council of Fashion Designers of America. Este reconocimiento no solo enaltece su trayectoria, sino que también lo convierte en embajador de la moda americana ante el mundo, con una misión que combina liderazgo, filantropía y excelencia creativa.