Jennifer Connelly protagoniza la campaña SS26 de Louis Vuitton

La colección de fashion jewelry LV Cube, inspirada en el histórico juego Pateki de Gaston Vuitton y entrelazada con la icónica firma Damier, invita al arte de la superposición, presentando una nueva línea en plata. Por último, surge la Sneakerina, que abraza la idea de la musa moderna, reinventando el calzado a través de un equilibrio lúdico y elegante, que dialoga con el confort y la gracia, en versiones coloridas o en tonos clásicos de blanco, marrón o negro, complementando las mules Haven.