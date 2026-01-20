Moda
Jennifer Connelly protagoniza la campaña SS26 de Louis Vuitton
La actriz y embajadora de la Maison encarna una narrativa íntima que celebra la feminidad desde la creatividad y la elegancia.
La campaña Women’s Spring–Summer 2026 se despliega como una composición visual delicada y reflexiva, protagonizada por Jennifer Connelly, House Ambassador de la Maison, en un ejercicio donde la moda deja de ser espectáculo para convertirse en lenguaje personal.
Fotografiada por Cass Bird, la campaña captura el espíritu del desfile concebido por Nicolas Ghesquière en los antiguos apartamentos de verano de Ana de Austria, dentro del Museo del Louvre. Un escenario cargado de historia que se transforma en refugio contemporáneo, donde el hogar es entendido como un espacio vivo, moldeado por quien lo ocupa.
Jennifer Connelly aparece envuelta en una luz suave, casi doméstica, como si el tiempo se ralentizara a su alrededor. Lejos del artificio, su presencia transmite calma y profundidad. Absorbida por la lectura, por el silencio, por el gesto mínimo, la actriz encarna una feminidad serena que dialoga con las prendas como si fueran una extensión natural del cuerpo.
Las siluetas evocan lencería, ropa de cama, cortinas que caen con gracia. Blancos, rosados y drapeados fluidos construyen un relato donde el confort se eleva a categoría estética. Bordados florales, flecos delicados y estructuras arquitectónicas revelan el savoir-faire de la Maison, mientras Ghesquière subvierte los códigos tradicionales del guardarropa “indoor” para proponer una elegancia libre, íntima y profundamente contemporánea.
Los accesorios refuerzan esta narrativa de reinvención silenciosa. El bolso Express reinterpreta el legado del Speedy desde una mirada cotidiana y flexible; el Squire y el Noé Trunk dialogan con la historia del viaje y la artesanía, ahora adaptados a una mujer urbana que se mueve entre lo privado y lo público con naturalidad. La joyería LV Cube y la Sneakerina completan el universo: piezas pensadas para superponerse, caminar, vivir, sin perder ligereza ni intención.
La colección de fashion jewelry LV Cube, inspirada en el histórico juego Pateki de Gaston Vuitton y entrelazada con la icónica firma Damier, invita al arte de la superposición, presentando una nueva línea en plata. Por último, surge la Sneakerina, que abraza la idea de la musa moderna, reinventando el calzado a través de un equilibrio lúdico y elegante, que dialoga con el confort y la gracia, en versiones coloridas o en tonos clásicos de blanco, marrón o negro, complementando las mules Haven.
En su conjunto, Women’s Spring–Summer 2026 no busca deslumbrar con exceso, sino seducir desde la intimidad. La colección marca una gran expansión de una línea de nuevos formatos e iconos revitalizados.