Aruba conquista Bogotá con su esencia caribeña en Eats 2025

“Volver a Bogotá Eats – A Cielo Abierto es una oportunidad para compartir con los colombianos la esencia de nuestra isla, a través de sabores que cuentan historias y que los harán viajar con los sentidos”, afirmó Jordan Schlipken, director de la Autoridad de Turismo de Aruba para Latinoamérica. Con esta participación, Aruba reafirma su condición de destino caribeño único, reconocido por sus playas de arena blanca, su clima soleado durante casi todo el año y una oferta turística que abarca naturaleza, deportes acuáticos, bienestar y sostenibilidad.