ECCO Walks: pasos que redescubren la ciudad
Un recorrido por Teusaquillo que une cultura, historia y diseño escandinavo, invitando a vivir Bogotá con la comodidad y el estilo atemporal de ECCO.
Bogotá abre un nuevo capítulo en la forma de habitar sus calles con una propuesta que convierte la caminata en un acto consciente de estilo, cultura y comunidad. Bajo el nombre de Walks, este concepto invita a explorar la capital desde otra mirada: más cercana, más curiosa y más conectada con lo que nos rodea.
La primera edición tendrá lugar en Teusaquillo, un barrio que conserva el encanto de la arquitectura republicana y la vida bohemia, mientras se reinventa como epicentro de arte, gastronomía y creatividad. Sus calles arboladas y su espíritu cultural lo convierten en el escenario ideal para inaugurar esta experiencia.
El recorrido curado incluye paradas en espacios que abrirán sus puertas con talleres creativos, fotografía móvil, activaciones gastronómicas y experiencias diseñadas para quienes deciden caminar con intención. No se trata solo de transitar un circuito, sino de descubrir las historias que laten en cada esquina.
Más que un plan urbano, esta iniciativa busca visibilizar el trabajo de los comercios locales, promover nuevas conversaciones entre la ciudad y quienes la habitan, y recordar que caminar puede ser el gesto más simple y, a la vez, el más transformador.
En un mundo donde el ritmo cotidiano a veces nos desconecta, Walks propone detenerse, mirar alrededor y reconectar con el entorno. Cada paso es un recordatorio de que Bogotá está hecha para ser vivida a pie, con estilo y con sentido.