-Mola Arte Sin Fronteras: tradición indígena y moda contemporánea se encuentran en Bogotá

La curaduría está a cargo de la arquitecta Carla Brusa, quien destaca el valor de este patrimonio vivo:“Si la mola pudiera hablar como un ser vivo, diría que debemos recuperar la tradición de los pueblos Guna, creer en la tierra y en la Madre Tierra. Es fundamental mantener vivo este legado que, en muchos casos, se ha visto transformado por las dinámicas del turismo”.