Después del agua: el verdadero cuidado de la piel comienza al salir de la ducha

Finalmente, no se trata solo de hidratar el rostro, sino de incorporar una visión más integral del cuidado corporal. Los brazos, piernas, espalda, codos y rodillas merecen el mismo nivel de atención. “La belleza no se limita al rostro”, afirma Óscar León, gerente general de AC Marca en Colombia. “Por eso es esencial optar por productos dermatológicos diseñados para el cuerpo, especialmente en un país con tanta diversidad climática como el nuestro”. En Bogotá, por ejemplo, se recomiendan cremas más densas, mientras que en la costa o zonas húmedas, los expertos sugieren fórmulas ligeras que se absorban rápido sin dejar sensación grasa. Al final del día, cuidar tu piel después del baño no solo embellece, también protege, previene y conecta con un gesto esencial de bienestar: el autocuidado diario.