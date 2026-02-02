Lanzamientos
Enero en clave: las tendencias y momentos que definieron el mes
Con el año apenas comenzando, la industria del lifestyle marca el ritmo con lanzamientos, eventos y experiencias que no solo captaron la atención, sino que adelantaron las claves que definirán los meses por venir.
Desde lanzamientos de moda y nuevas colecciones hasta propuestas de bienestar y diseño funcional, este mes se destacó por iniciativas que mezclaron creatividad, comodidad y una mirada consciente, confirmando que la industria sigue reinventándose y marcando el pulso de lo que viene.
DROP inaugura su nueva concept store en Bogotá y redefine el lujo contemporáneo
Con la apertura de su nueva concept store en la Calle 93B, DROP marca el inicio de una nueva etapa y consolida su visión de Curated Luxury for the Now. Más que una tienda, el espacio se presenta como una experiencia sensorial donde moda, diseño, arte y tecnología dialogan para capturar el pulso del presente. Esta evolución, conocida como DROP 2.0, apuesta por un lujo inmediato y consciente, con un portafolio cuidadosamente seleccionado de marcas globales y una mirada puesta en el futuro, anticipando una expansión internacional que reforzará su papel como referente del lujo contemporáneo en Colombia.
La colección de Lili Pink que transforma la ropa interior en una experiencia de bienestar
Con SKYNN, Lili Pink presenta una nueva visión de la ropa interior en Colombia y Latinoamérica, pensada para acompañar el cuerpo femenino desde la naturalidad y la comodidad. La colección apuesta por piezas ligeras y versátiles que combinan control suave, libertad de movimiento y diseño inteligente, adaptándose al ritmo cotidiano de la mujer actual. Entre prendas de uso íntimo y propuestas de doble funcionalidad que pueden llevarse también al exterior, SKYNN se consolida como una línea que entiende la ropa interior no solo como una prenda, sino como una extensión del bienestar y del estilo personal.
HUAWEI FreeClip 2: audio en movimiento para el ritmo deportivo del 2026
Pensados para acompañar una vida activa y urbana, los HUAWEI FreeClip 2 se presentan como una alternativa que entiende cómo se practica el deporte hoy en Colombia. Running, ciclismo, entrenamientos al aire libre o partidos de pádel encuentran en estos audífonos una propuesta que combina sonido, comodidad y seguridad, gracias a su diseño open ear que permite escuchar sin aislarse del entorno. Con un ajuste ligero, resistente al sudor y a la lluvia, y concebido para seguir el movimiento natural del cuerpo, estos dispositivos se integran con facilidad a rutinas donde el ejercicio, la ciudad y la socialización se cruzan en un mismo recorrido.
En cuanto al sonido, integran un sistema de audio optimizado con procesamiento impulsado por IA, que mejora la claridad de la voz y del contenido en distintos escenarios, desde lugares abiertos hasta zonas urbanas con ruido constante. Todo se complementa con una autonomía extendida de hasta 38 horas de uso con el estuche de carga, diseñada para acompañar varias actividades a lo largo del día sin preocuparte por la batería.
Super Wow celebra 12 años impulsando el emprendimiento femenino y transformando la industria de las uñas
A doce años de su fundación, Super Wow se consolida como un referente en la dignificación de la labor de las manicuristas en Colombia y México. Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento hoy es un modelo de franquicias de alto impacto que ha empoderado a más de 900 mujeres, muchas de ellas madres cabeza de familia, elevando los estándares de una profesión históricamente invisibilizada. Liderada por la visión de Liliana Franco y Andrés Torres, la marca demuestra cómo el diseño, la innovación y el propósito pueden convertir un servicio tradicional en una empresa multinacional en constante crecimiento, con presencia en varios países y una facturación que supera los 60 mil millones de pesos anuales.