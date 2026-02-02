Enero en clave: las tendencias y momentos que definieron el mes

A doce años de su fundación, Super Wow se consolida como un referente en la dignificación de la labor de las manicuristas en Colombia y México. Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento hoy es un modelo de franquicias de alto impacto que ha empoderado a más de 900 mujeres, muchas de ellas madres cabeza de familia, elevando los estándares de una profesión históricamente invisibilizada. Liderada por la visión de Liliana Franco y Andrés Torres, la marca demuestra cómo el diseño, la innovación y el propósito pueden convertir un servicio tradicional en una empresa multinacional en constante crecimiento, con presencia en varios países y una facturación que supera los 60 mil millones de pesos anuales.