Noviembre en foco: tendencias, lanzamientos y experiencias que marcaron el mes

La colección destacó por sus telas ultraligeras, costuras invisibles y refuerzos estratégicos que moldeaban sin oprimir, ofreciendo una segunda piel que realzaba la silueta sin restringirla. Su paleta cromática, que abarcó desde negro, beige y cocoa hasta tonos inspirados en la piel, buscó integrarse de manera natural con cualquier look, reafirmando el compromiso de Lunia con la libertad, confianza y bienestar femenino. Como señaló María Fernanda Richter, Gerente de Mercadeo & Comunicaciones de Lunia, la colección estaba pensada para que cada mujer sintiera que su shapewear era un aliado, no una limitación.