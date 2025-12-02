Lanzamientos
Noviembre en foco: tendencias, lanzamientos y experiencias que marcaron el mes
Mientras el año se acerca a su recta final, la industria del lifestyle despliega novedades, eventos y estrenos que no solo sorprendieron, sino que anticiparon lo que definirá la agenda de los próximos meses.
Desde colaboraciones de diseño y colecciones de fin de año hasta fragancias, shapewear y campañas de empoderamiento, este mes destacó por propuestas que combinaron creatividad, elegancia y compromiso social, dejando claro que la industria continúa evolucionando y sorprendiendo en cada detalle.
Bulova presentó su Lunar Pilot 98A329 en un exclusivo evento en Bogotá
Bulova celebró el lanzamiento en América Latina de su más reciente innovación, el Lunar Pilot 98A329, un reloj de edición limitada que por primera vez incorporó una esfera de Timascus, una aleación de titanio conocida por su resistencia, ligereza y su distintivo patrón multicolor. Este modelo rindió homenaje al histórico cronógrafo que acompañó al astronauta David Scott durante la misión lunar Apollo 15 en 1971, reafirmando la relación de la marca con la exploración espacial y la precisión en la ingeniería relojera.
El lanzamiento regional se llevó a cabo en el Planetario de Bogotá, un escenario emblemático que permitió a los invitados vivir una experiencia inmersiva y memorable. La ambientación, inspirada en el universo, incluyó proyecciones especiales, la exhibición de la colección Archive Series - Lunar Pilot y una propuesta gastronómica diseñada para evocar sabores y formas del cosmos, creando un recorrido sensorial que celebró tanto la historia como la innovación de Bulova.
Simona presentó “Leonor — La elegancia de mi abuela”
Simona lanzó su colección, un homenaje a los recuerdos que permanecen como un perfume: suaves, persistentes e inolvidables. La propuesta nació de la memoria de gestos cotidianos, manos que cosían con paciencia y tardes de té, celebrando la esencia de la mujer que inspira generaciones y rinde tributo a la feminidad eterna, el arte de vestir con alma y la belleza que trasciende el tiempo.
El elemento central de la colección fue la flor Anémona, elevada con bordados y recamados, que acompañó 45 propuestas sofisticadas y versátiles. Los colores terrosos, que iban del rojo burdeos al verde oliva y se iluminaban en ciertas piezas con fondo blanco, consolidaron una sinfonía atemporal y glamurosa, perfecta para una temporada de fin de año donde la elegancia se convirtió en protagonista.
BOSI celebró 50 años de elegancia y propósito
La firma colombiana BOSI, celebró su aniversario número 50 reafirmando su compromiso con la sensibilidad humana, la sostenibilidad y el propósito que la ha acompañado desde sus inicios. La marca conmemoró este logro agradeciendo a sus colaboradores y consumidores, quienes se han convertido en protagonistas esenciales de esta historia. Alcanzar cinco décadas de trayectoria consolidada es un honor que pocas empresas logran.
Durante estas cinco décadas, la marca evolucionó sin perder su esencia. Bajo el concepto “Herencia & Futuro”, la firma rindió homenaje a sus íconos reimaginando los diseños que marcaron su historia y presentando nuevas propuestas vanguardistas. La campaña se desarrolló en Italia, cuna de la moda y fuente constante de inspiración para la marca. Como afirmó Santiago Vélez, subgerente general, este aniversario representó un balance entre el aprendizaje del pasado y la visión hacia los nuevos retos del futuro.
Bradley Cooper, Maluma y Vinicius Júnior redefinieron la masculinidad de BOSS
Bajo el concepto “BOSS reconoce a BOSS”, Bradley Cooper, Maluma y Vinicius Júnior se convirtieron en los nuevos embajadores de BOSS Bottled Beyond, la fragancia que celebra las múltiples facetas de la masculinidad, el liderazgo y la inspiración mutua. Cada uno, desde su trayectoria en el cine, la música y el deporte, encarnó la esencia del hombre BOSS: exitoso, talentoso e inspirador, mostrando cómo la diversidad y la colaboración pueden coexistir en una nueva definición de masculinidad.
La campaña presentó estos tres rostros bajo una misma filosofía: liderazgo y hermandad sin límites. La fragancia, primera Eau de Parfum premium de la marca, combinó notas frescas de jengibre con cuero granulado, inspiradas en fragancias de nicho, que gracias a su concentración y tecnología de larga duración ofrecieron un aroma cálido, intenso y adictivo, reflejando a la perfección la personalidad y estilo de los embajadores.
SEVEN SEVEN y Maygel Coronel celebraron su colaboración de fin de año
En noviembre de 2025, SEVEN SEVEN presentó junto a Maygel Coronel su nueva colaboración, una colección que nació entre Cartagena, Italia y Bogotá y que fusionó el ADN artesanal y sofisticado de Coronel con la visión contemporánea y accesible de SEVEN SEVEN. La propuesta reunió prendas esculturales, versátiles y funcionales, diseñadas para celebrar la feminidad latina desde la naturalidad, el movimiento y la elegancia cotidiana.
Por primera vez, la marca integró ropa y accesorios en una misma colección, reafirmando su compromiso de llevar la moda colombiana a nuevos territorios. Como señaló Juliana Pérez, directora creativa de SEVEN SEVEN, cada pieza fue pensada para adaptarse a todos los cuerpos y acompañar distintos momentos de la vida, desde una boda o cena especial hasta unas vacaciones o un día cualquiera en la ciudad, ofreciendo una propuesta que fusionó diseño, inclusión y estética caribeña en piezas que trascendieron temporadas.
TOTTO presentó su colección navideña para acompañar a todo tipo de viajeros
La marca lanzó su nueva colección de Navidad, diseñada para preparar sueños más allá de los regalos materiales. La propuesta incluyó kits regalables, maletas de viaje, chaquetas, plegables y otros accesorios pensados para acompañar momentos importantes: el viaje que por fin se concreta, el inicio de un nuevo empleo o la emoción del primer día de universidad. Cada pieza estuvo diseñada para estar presente justo en el instante en que alguien dice: “¿Listos? ¡Vamos!”.
La colección destacó por su paleta de colores inspirada en un análisis de tendencias de WGSN, que reinterpretó los estados emocionales del consumidor: calma, conexión y propósito. Tonos como Peppercorn, Cosmic Sky y Black invitaron a la introspección y preparación; mientras que Garden Green, Tarragon y Black evocaron exploración y confianza. La propuesta se completó con colores vivos como Hushed Violet, Málaga y Sunny Lime, que celebraron alegría y vitalidad, recordando que cada viaje comienza mucho antes de partir, preparándose para lo que se sueña.
Masglo y la Secretaría Distrital de la Mujer dijeron NO a las violencias contra las mujeres
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Masglo y la Secretaría Distrital de la Mujer lanzaron una campaña conjunta que reafirmó un principio fundamental: prevenir es la clave para garantizar vidas libres de violencias. La iniciativa buscó visibilizar la violencia invisible, aquella manifestación cotidiana de comentarios y juicios que afectan la autoestima, autonomía y bienestar de las mujeres, y que con frecuencia pasa desapercibida.
Bajo el lema “Haciendo visible lo invisible”, la campaña propuso una metáfora potente y respetuosa: maquillarse con tonos morados como acto de empoderamiento y autocuidado, mientras se reflexionaba sobre frases dañinas como “¿Y por qué no tienes hijos todavía?” o “Con esa falda, ¿qué esperabas?”. Además, contó con la participación de creadoras de contenido como Ornella Sierra, Ana María Cardona (La Rubia Inmoral), María Alejandra Macías (Alebanana) y Alejandra Merchán, quienes reforzaron la importancia de reconocer y prevenir estas formas de violencia desde la vida cotidiana.
Re-escrito en el cuerpo: identidades afro que transforman la imagen
Presentada por Montenegro Art Projects – MAP y curada por Astrid Giraldo, reunió a artistas afrodescendientes de Colombia, Cuba y Panamá para cuestionar la forma en que históricamente se ha representado a los cuerpos racializados. A través de los ejes Cuerpos brujos, El pelo como política y Canibalizar las imágenes, la exposición exploró la memoria ancestral, la resistencia simbólica y la necesidad de romper estereotipos desde el gesto, el ritual y la imagen.
Las obras de Liliana Angulo Cortés, Carmenza Banguera, Laura Campaz, Astrid González, María Méndez, Susana Pilar Delahante y Giana De Dier trazaron un diálogo entre registros documentales, espiritualidades afro y lenguajes contemporáneos. La muestra creó un espacio donde la imaginación y la acción política convergieron, invitando a repensar cómo el arte puede reescribir el cuerpo y devolverle su poder narrativo.
Lunia presentó “The New Generation of Shapewear”, la segunda piel más esperada por las mujeres
La marca sorprendió al mercado colombiano con el lanzamiento de The New Generation of Shapewear, una colección que marcó un antes y un después en la categoría y se posicionó como el nuevo básico imprescindible del clóset femenino. La propuesta incluyó enterizos, shorts, boxers y vestidos, confeccionados con telas de última generación y acabados superiores, pensados para acompañar a las mujeres en todos los momentos del día y la noche, combinando tecnología, diseño y comodidad.
La colección destacó por sus telas ultraligeras, costuras invisibles y refuerzos estratégicos que moldeaban sin oprimir, ofreciendo una segunda piel que realzaba la silueta sin restringirla. Su paleta cromática, que abarcó desde negro, beige y cocoa hasta tonos inspirados en la piel, buscó integrarse de manera natural con cualquier look, reafirmando el compromiso de Lunia con la libertad, confianza y bienestar femenino. Como señaló María Fernanda Richter, Gerente de Mercadeo & Comunicaciones de Lunia, la colección estaba pensada para que cada mujer sintiera que su shapewear era un aliado, no una limitación.