Maluma y Kany García unen sus voces en “1+1”, una colaboración que rompe fronteras

La canción se presenta como una salsa romántica que abraza la tradición sin miedo a reinterpretarla. La letra —fresca, directa y sugerente— propone un juego de seducción donde el deseo se libera de prejuicios y el amor se resuelve como una ecuación íntima: dos personas dispuestas a sentirse, sin complejos. La voz de Maluma aporta carisma y sensualidad, mientras que Kany García imprime una profundidad lírica que eleva la narrativa emocional del tema. Juntos construyen un intercambio vocal que se siente natural, casi confesional.