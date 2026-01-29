Música
Maluma y Kany García unen sus voces en “1+1”, una colaboración que rompe fronteras
La canción nace como un encuentro íntimo entre dos universos musicales y celebra la pasión, la complicidad emocional y la conexión cultural que trasciende géneros.
En un encuentro musical sin precedentes, dos de las voces más influyentes de la música latina global, Maluma y la cantautora Kany García, unen sus talentos para lanzar “1+1”, una vibrante salsa romántica que invita a vivir el amor sin complejos.
La canción se presenta como una salsa romántica que abraza la tradición sin miedo a reinterpretarla. La letra —fresca, directa y sugerente— propone un juego de seducción donde el deseo se libera de prejuicios y el amor se resuelve como una ecuación íntima: dos personas dispuestas a sentirse, sin complejos. La voz de Maluma aporta carisma y sensualidad, mientras que Kany García imprime una profundidad lírica que eleva la narrativa emocional del tema. Juntos construyen un intercambio vocal que se siente natural, casi confesional.
“1+1” funciona como un puente cultural entre Colombia y Puerto Rico. Es una celebración del sabor latino entendido como identidad compartida: una mezcla de ritmos, historias y sensibilidades que se reconocen entre sí. Escrita y producida entre Turks and Caicos y Miami por un equipo que reúne a ambos artistas junto a nombres clave de la escena musical, la canción respira autenticidad y se aleja de fórmulas prefabricadas, apostando por la emoción real y el goce sin artificios.
Esa misma filosofía se traslada al video musical, dirigido en Medellín por Stillz, quien construye una narrativa visual tan sensorial como cercana. La pieza se desarrolla alrededor de un símbolo profundamente colombiano: la bandeja paisa, convertida aquí en metáfora del amor hecho con dedicación, tiempo y orgullo. Desde la salida de Kany García de una finca rural bañada por la luz dorada hasta el recorrido por mercados, granjas y cocinas, el video se mueve con una energía rápida y analógica.
El clímax llega en un gesto simple pero poderoso: compartir la comida. Kany disfruta un desayuno paisa mientras Maluma y su equipo preparan una lonchera tradicional, sellando la ecuación final de “1+1”: cuando el amor se cocina con honestidad y se entrega sin reservas, el resultado siempre es auténtico.
“1+1”es un himno a la conexión genuina, al disfrute y a vivir el romance con alegría y sin complicaciones. Este lanzamiento promete conquistar a todos y “nos invita a sumergirnos en una experiencia musical y visual llena de sabor, pasión y autenticidad”, Maluma.