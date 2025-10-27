Émilie Bierre: “En Teacup queríamos que el terror se sintiera real”

Émilie: Pienso en lo realista que era esta joven. Me encanta cuando el cine y la televisión logran retratar a los jóvenes con tanta veracidad. A veces, cuando leo material, hago audiciones o me envían guiones, siento una especie de chispazo en el corazón: “Conozco a esta persona y quiero hacer todo lo posible por interpretarla”. Y eso fue exactamente lo que sentí con Meryl. En cuanto leí su nombre y la descripción, pensé: “Debería usar overol”. Y al final lo hizo en la serie. Tenía una imagen muy clara de ella. Así que sí, fue esa conexión inmediata y lo mucho que me identifiqué con su energía. Me encantó interpretarla.