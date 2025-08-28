El estilo urbano según Angélica Díazgranados

Su propuesta plantea que llevar la moda de la pasarela a la vida diaria implica depurar y adaptar los códigos: cambiar los tacones por sneakers, reemplazar los maxi bolsos por formatos mini en la noche, superponer capas largas sobre el denim o elegir siluetas fluidas que conserven un aire sofisticado sin perder comodidad. Esta mirada dialoga con las tendencias de la cápsula: desde las flores con un giro irreverente y los contrastes vibrantes de rojo y azul sobre mezclilla, hasta la serenidad de los neutros y el lino.