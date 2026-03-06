Tendencias
La moda expande su territorio: Heimtextil Colombia regresa para conectar diseño, hospitalidad y nuevos negocios
Con Medellín como epicentro creativo, Heimtextil Colombia 2026 reunirá a más de 120 expositores internacionales y abrirá nuevas oportunidades para que las marcas latinoamericanas lleven su ADN de moda al diseño de hoteles y espacios de hospitalidad.
Escalar la pirámide dentro de la industria de la moda ya no significa únicamente aumentar precios o alcanzar un nuevo posicionamiento. Hoy, la evolución del sector pasa por ampliar el universo de marca, explorar nuevos territorios creativos y diversificar las fuentes de ingreso. En ese contexto, el hogar y la hospitalidad se muestran como una de las rutas más prometedoras para el crecimiento del Sistema Moda colombiano, una conversación que vuelve a tomar fuerza con la tercera edición de Heimtextil Colombia 2026.
Del 28 al 30 de abril, Plaza Mayor Medellín se convertirá nuevamente en el punto de encuentro de la industria latinoamericana de textiles para el hogar, diseño interior y negocio contractual. La feria, organizada por Inexmoda bajo licencia de Messe Frankfurt, espera reunir a más de 4.000 asistentes y a más de 120 expositores provenientes de distintos países, consolidando a Medellín como un hub estratégico para los negocios del diseño en la región.
Con más de cinco décadas de historia y presencia en ciudades como Frankfurt, Nueva Delhi, Shanghái o Nueva York, Heimtextil ha construido una red global que conecta creatividad, industria y comercio. Su edición colombiana llega en un momento clave, cuando las cadenas de suministro se reconfiguran y las marcas buscan nuevos espacios de crecimiento. En ese escenario, la feria propone una conversación más amplia: cómo el Sistema Moda puede extender su ADN creativo hacia el universo del hogar y capitalizar el crecimiento sostenido del sector de la hospitalidad.
Las cifras respaldan esta oportunidad. Mientras el mercado global de vestuario y calzado superó los 1,8 billones de dólares en 2024, el universo del hogar y el jardín suma cerca de 1,2 billones adicionales. A esto se suma la expansión del turismo: el mercado global de viajes y alojamiento alcanzó los 3,9 billones de dólares el mismo año, impulsado por una recuperación acelerada del turismo internacional, especialmente en América Latina. En este panorama, el diseño aplicado a hoteles, restaurantes y espacios habitables se convierte en un nuevo campo de acción para la creatividad latinoamericana.
La hospitalidad deja de ser un segmento y se consolida como un eje de valor dentro del Sistema Moda. Según Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, “ante los retos globales, económicos, geopolíticos, sociales y regulatorios, la industria de la moda encuentra nuevas oportunidades en segmentos que han reflejado un crecimiento sostenido, especialmente en Colombia, como lo son la hospitalidad, el turismo y los negocios. Heimtextil Colombia es la evidencia de cómo el Sistema Moda amplía su alcance y se integra estratégicamente a estas dinámicas con una oferta de valor única y diferenciada”.
Así, Heimtextil Colombia se posiciona como algo más que una feria comercial: es una plataforma de visión estratégica para el futuro del diseño regional. Allí, el Sistema Moda encuentra una invitación clara a expandir su propósito y explorar nuevos escenarios donde el diseño no solo se viste, sino también se habita. Una oportunidad para que la estética, la artesanía y la identidad creativa colombiana encuentren nuevos espacios en el mundo.