La moda expande su territorio: Heimtextil Colombia regresa para conectar diseño, hospitalidad y nuevos negocios

La hospitalidad deja de ser un segmento y se consolida como un eje de valor dentro del Sistema Moda. Según Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, “ante los retos globales, económicos, geopolíticos, sociales y regulatorios, la industria de la moda encuentra nuevas oportunidades en segmentos que han reflejado un crecimiento sostenido, especialmente en Colombia, como lo son la hospitalidad, el turismo y los negocios. Heimtextil Colombia es la evidencia de cómo el Sistema Moda amplía su alcance y se integra estratégicamente a estas dinámicas con una oferta de valor única y diferenciada”.