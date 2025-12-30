Tendencias
Las prendas tejidas que elevarán tus looks de fin de año
El punto deja de ser casual y se transforma en una elección elegante para reuniones, celebraciones y encuentros especiales.
Aunque la recta final del año suele venir cargada de vestidos llamativos y faldas pensadas para celebrar, las prendas tejidas siguen siendo una elección infalible para quienes buscan estilo sin renunciar a la comodidad. El punto, cálido y envolvente, se cuela en los looks de fin de año como una alternativa sofisticada que funciona tanto para reuniones íntimas como para encuentros que se alargan hasta la madrugada.
Si hubiera que reducir la lista de deseos a una sola pieza, la recomendación sería clara: apostar por una prenda tejida de buena calidad, en lana o fibras nobles, con detalles especiales que eleven el conjunto. El punto deja atrás su lado más básico y se presenta como una opción actual y elegante, capaz de sustituir sin esfuerzo a los clásicos tops de brillo y convertirse en el verdadero protagonista para cerrar el año con estilo.
¿Cuál es la forma más estilosa de llevarlos durante este periodo del año? Hemos recopilado algunas propuestas infalibles de la última colección de Maglione inspirada en escenas de la cotidianidad, encuentros sencillos que dan forma a la vida.
Las prendas de punto, desde el jersey con escote barco al de manga corta o larga, siempre son las mejores aliadas de este tipo de looks especiales. Si quieres conseguir un estilo sofisticado apuesta por los colores neutros, como el negro, el crudo o el gris.
Los vestidos largos de punto se imponen como una de las opciones más elegantes y versátiles para el cierre del año. Su silueta fluida, que acompaña el cuerpo sin rigidez, y la calidez propia del tejido los convierten en una alternativa sofisticada frente a los vestidos más estructurados.
El clásico saco de cuello tortuga confirma su lugar como un imprescindible del fin de año. Atemporal, elegante y siempre favorecedor, se convierte en esa pieza infalible que eleva cualquier look sin esfuerzo, ya sea combinado con pantalones de sastrería, faldas midi o incluso denim. Su capacidad para abrigar y estilizar al mismo tiempo lo transforma en una elección segura para quienes buscan un equilibrio perfecto entre sofisticación y comodidad en los últimos días del año.
Para quienes prefieren arriesgar un poco más, el tejido de punto también se atreve con propuestas inesperadas, como las faldas cortas con flecos. Estas piezas aportan movimiento, textura y un aire festivo que rompe con la idea tradicional del punto, llevándolo a un terreno más audaz y contemporáneo. Combinadas con prendas tejidas más sobrias o con básicos bien pensados, se convierten en el contraste perfecto para cerrar el año con personalidad y estilo.
Los sacos de punto con botones se consolidan como una de las apuestas más elegantes y funcionales para el armario masculino de fin de año. Versátiles y fáciles de llevar, funcionan tanto en looks relajados como en combinaciones más pulidas, superpuestos sobre camisas, camisetas o incluso cuellos tortuga. Son prendas que aportan estructura sin rigidez y que demuestran que el tejido de punto también puede ser protagonista en propuestas masculinas bien pensadas y actuales.
A su lado, las bufandas XL se convierten en el complemento clave de la temporada. Amplias, envolventes y con una presencia marcada, no solo aportan abrigo, sino que suman carácter al conjunto. Llevadas de manera desenfadada o cuidadosamente anudadas, estas piezas refuerzan la idea de un estilo cómodo pero intencional, perfecto para cerrar el año con elegancia y actitud.