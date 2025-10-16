Los colores de cabello que marcarán el 2026

En el marco del Experience Festival, expertos revelaron cómo la Generación Z redefine la relación con el color y convierte el cabello en un lienzo de expresión. En este escenario, organizado por Henkel, y que reunió a los principales expertos en belleza de América Latina, el cabello fue protagonista de una conversación que va más allá de lo estético: habla de emociones, identidades y nuevas formas de expresión.