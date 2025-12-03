Tres razones para enamorarse de Discovery Cove, el refugio tropical más exclusivo de Orlando

Parece una laguna escondida en alguna isla del Caribe, pero es el corazón del parque: un escenario tranquilo. Aquí, el encuentro con los delfines no es un espectáculo, sino una clase íntima. Se aprende de ellos en silencio, se les observa con una mezcla de respeto y fascinación, y luego ocurre: ese instante en el que el delfín se acerca, suave, confiado, como si también estuviera midiendo la energía del visitante. Es uno de esos momentos que no necesitan más adorno que lo que ya son: una emoción pura, difícil de describir sin caer en tópicos.