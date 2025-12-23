Moda

Azulejos: el amor que aprende a volar sin soltarse

Redacción Fucsia, 23/12/2025

Con su última colección de 2025, Diego Guarnizo convierte a estas aves luminosas en una metáfora de lealtad y esperanza, una oda a los vínculos que se construyen con constancia, memoria y belleza en movimiento.

El vuelo eterno de la moda: Diego Guarnizo y una colección que celebra lo esencial
El vuelo eterno de la moda: Diego Guarnizo y una colección que celebra lo esencial - Foto: Cortesía

Prendas que hablan en voz baja, colores que permanecen en la memoria mucho después de ser vistos, siluetas que se mueven con ligereza y textiles que acompañan el cuerpo sin imponerlo ni dominarlo. Así se presenta Azulejos, el vuelo del amor eterno, la colección con la que Diego Guarnizo cierra 2025 y reafirma su interés por una moda que se siente antes de entenderse, que se observa con calma y que se recuerda por la emoción que despierta. Una propuesta que huye del exceso y encuentra su fuerza en la sutileza, en el detalle bien pensado y en la belleza.

Inspirada en los azulejos, esas pequeñas aves que simbolizan la lealtad y el amor duradero, la colección toma forma en los amaneceres cálidos del trópico colombiano. La narrativa se teje entre luz, paisaje y movimiento, evocando la complicidad de las parejas que construyen su nido día a día.

Azulejos: vestir la lealtad, el amor y la belleza que perdura
Azulejos: vestir la lealtad, el amor y la belleza que perdura | Foto: Cortesía

Por primera vez, Guarnizo apuesta con mayor fuerza por las prendas unicolores, dejando que la sastrería y la confección sean las verdaderas protagonistas. Paños y lanas livianas revelan su estructura sin artificios, permitiendo que la silueta, el corte y el acabado hablen por sí solos.

La paleta cromática recorre todos los matices del cielo: azules eléctricos que capturan la vitalidad, grises suaves que aportan calma y turquesas que recuerdan la lluvia sobre la tierra caliente. Estas tonalidades conviven con estampados delicados y piezas limpias, logrando un equilibrio visual que celebra la sutileza y la artesanía en cada una de las 60 referencias que componen la colección.

Azulejos: vestir la lealtad, el amor y la belleza que perdura
Azulejos: vestir la lealtad, el amor y la belleza que perdura | Foto: Cortesía

Los complementos funcionan como pequeños manifiestos creativos que amplifican el relato de la colección sin robarle protagonismo. Broches elaborados con orquídeas hechas a partir de pepas de mango y delicadamente adornadas con plumas sintéticas se convierten en símbolos de una belleza orgánica, casi poética, que dialoga con la naturaleza y el saber artesanal. Son piezas que conectan moda, territorio y oficio.

El vuelo eterno de la moda: Diego Guarnizo y una colección que celebra lo esencial
El vuelo eterno de la moda: Diego Guarnizo y una colección que celebra lo esencial | Foto: Cortesía

Con Azulejos, Diego Guarnizo ratifica su visión innovadora y su compromiso con la artesanía colombiana, consolidándose como una de las voces más sensibles y sólidas del diseño nacional. Una colección que vuela más allá de las tendencias y las temporadas.

-Azulejos: el amor que aprende a volar sin soltarse
-Vestir a una nueva generación
ModaTendenciasEstilo
Google News Fucsia

Conozca más de Fucsia aquí

Entradas relacionadas