-Azulejos: el amor que aprende a volar sin soltarse

Prendas que hablan en voz baja, colores que permanecen en la memoria mucho después de ser vistos, siluetas que se mueven con ligereza y textiles que acompañan el cuerpo sin imponerlo ni dominarlo. Así se presenta Azulejos, el vuelo del amor eterno, la colección con la que Diego Guarnizo cierra 2025 y reafirma su interés por una moda que se siente antes de entenderse, que se observa con calma y que se recuerda por la emoción que despierta. Una propuesta que huye del exceso y encuentra su fuerza en la sutileza, en el detalle bien pensado y en la belleza.