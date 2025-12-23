Moda
CAMBRIA: la colección perfecta para cerrar el año floreciendo
Una propuesta Resort que celebra la feminidad, la diversidad y ese momento del año en el que vestirse también es un acto de renovación.
El fin de año según Padova no se imagina sin ligereza, belleza y una feminidad que florece sin esfuerzo. Así lo propone CAMBRIA, Resort 2025, una colección pensada para cerrar el año con intención y comenzar el siguiente desde la renovación. Prendas que evocan jardines interiores, días largos y momentos de pausa, donde vestir se convierte en un gesto personal y casi ritual.
Propuestas como estas confirman que la moda colombiana atraviesa un momento de sensibilidad y madurez creativa. Su patronaje cuidado, sus siluetas fluidas y su universo visual inspirado en la orquídea Cambria dialogan con una mujer contemporánea que celebra su diversidad y su esencia.
La orquídea, símbolo central de esta propuesta, funciona como metáfora de la diversidad femenina. No es una flor cualquiera: es una presencia poderosa, elegante y compleja, capaz de adaptarse y florecer en múltiples formas. En CAMBRIA, encuentra en esta flor el reflejo de mujeres que no se definen por una sola faceta, sino por la suma de todas las que habitan en ellas.
Así como esta flor reúne distintos orígenes para crear una belleza única, la colección celebra a mujeres diversas que, desde sus diferencias, construyen una identidad propia y sólida.
Pensada para el espíritu Resort, la colección fluye con ligereza y elegancia, acompañando a la mujer en momentos de pausa, viaje y reconexión. Cada prenda dialoga con el cuerpo desde la suavidad y el movimiento, como si formara parte natural de ese jardín interior que propone cuidar y celebrar.
Todas las amantes del lujo silencioso que se precian adoran sus propuestas. Elegantes y minimalistas, son la esencia del verano en estado puro.