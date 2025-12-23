CAMBRIA: la colección perfecta para cerrar el año floreciendo

La orquídea, símbolo central de esta propuesta, funciona como metáfora de la diversidad femenina. No es una flor cualquiera: es una presencia poderosa, elegante y compleja, capaz de adaptarse y florecer en múltiples formas. En CAMBRIA, encuentra en esta flor el reflejo de mujeres que no se definen por una sola faceta, sino por la suma de todas las que habitan en ellas.