Color, pulso y presencia: el vestido que reacciona a las emociones sorprendió en Colombiamoda 2025

En el marco de Colombiamoda 2025, una de las propuestas más impactantes no desfiló únicamente sobre una pasarela: se activó con el cuerpo, la luz y el pulso. Se trata de Second Skin, un proyecto híbrido entre performance, instalación artística y wearable tech que convirtió los datos biométricos en lenguaje visual. Presentada por Click Clack Lab, en colaboración con Old Maquiina y la artista Rocío Pardo, esta experiencia fue uno de los momentos más poéticos y provocadores de la semana de la moda en Medellín.