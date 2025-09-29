-Diez tendencias que están redibujando la moda: un sector más pequeño, más competitivo y más consciente

En los últimos años, la industria de la moda ha transitado de la abundancia al ajuste. Las marcas enfrentan un consumidor con menor poder adquisitivo, mercados saturados y una creciente demanda de significado más allá del diseño. En ese panorama, Pilar Riaño identificó diez tendencias clave que no solo marcarán lo que vendrá, sino que exigirán resignificar estructuras, liderazgo y modelos de negocio.