Las tres crisis que reconfiguraron la moda: del boom del consumo al hoy incierto panorama global

En ese entonces, según estudios europeos, el porcentaje del presupuesto familiar asignado a moda pasó de alrededor de 9,6 % a cerca de 6,6 % entre 2007 y 2013. (Aunque los países varían, ese tipo de descenso fue un fenómeno común en otras partes del mundo). La recuperación fue parcial: el consumo general se reactivó, pero la moda no logró recobrar su cuota anterior de derroche frente a otras industrias de estilo de vida.