Moda global en transformación: diez claves que no se pueden ignorar en la industria

En este ambiente, los ponentes del Summit dieron pasos prácticos hacia tres ejes que rodean estos drivers: versatilidad estratégica, transformación digital y cadena de suministro, y propuesta de producto y marca. La jornada quedó entonces marcada por una apertura que no prometió respuestas fáciles, pero sí dejó un mapa con brújula: un punto de partida riguroso para que la industria colombiana deje de reaccionar y empiece a incidir en las reglas del juego global.