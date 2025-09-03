Moda
El regreso de Polite: un nuevo manifiesto de la moda conceptual en Colombia
Carlos Polite vuelve al país con una visión renovada, una fusión de arte, música y filosofía.
La moda conceptual en Colombia acaba de escribir un nuevo capítulo con el regreso de Polite. Después de varios años en España, su director creativo, Carlos Polite, retornó al país para relanzar la firma bajo su dirección exclusiva. El escenario elegido no pudo ser más simbólico: la pasarela inaugural de Ibagué, Negocios y Moda 2025. Allí presentó su colección “Desestructuracionismo: Luces y Sombras”, una propuesta que convirtió la pasarela en un espacio inmersivo donde moda, arte y música se entrelazaron con la fuerza de un manifiesto.
El desfile abrió la feria con una puesta en escena inesperada: la Orquesta de Cámara del Conservatorio del Tolima acompañó la presentación, creando un diálogo entre lo sonoro y lo visual que reafirmó la esencia multidisciplinar de la marca. Más que un retorno, lo vivido fue una declaración de intenciones: Polite se proyecta como un laboratorio donde la moda trasciende el vestir y se convierte en vehículo filosófico, estético y cultural.
La colección nace de la investigación pictórica de más de 25 años de Carlos Polite, quien funde su experiencia artística con el ADN de la marca. El Desestructuracionismo aparece como un ismo propio, reflejando cómo las sociedades se transforman y reconfiguran por evolución, cercanía o violencia. En pasarela, esa idea se tradujo en siluetas revisadas de 17 años de archivo, textiles trabajados con técnicas artesanales como pintura a mano, plisados y craquelados, y un símbolo omnipresente: el ojo, metáfora del cambio en la forma de mirar.
La propuesta también se enriqueció con colaboraciones que ampliaron su universo: los zapatos de Garces Bottier, las joyas de Sara & Flora y los sombreros de Lina Osorio. Estos diálogos creativos consolidaron la visión de Polite como una plataforma abierta, capaz de integrar distintas disciplinas bajo un mismo lenguaje. El regreso a Ibagué, ciudad donde nació la marca y donde hace 15 años presentó su primer desfile, le otorgó al momento un aire de conmemoración y renacimiento.
Pero más allá de lo simbólico, el regreso de Polite se proyecta hacia el futuro. La firma busca reconectar con su público colombiano y, al mismo tiempo, fortalecer su expansión internacional con nuevas alianzas y estrategias digitales. “Soy Carlos Polite, más Polite que nunca”, afirmó el diseñador.