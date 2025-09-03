El regreso de Polite: un nuevo manifiesto de la moda conceptual en Colombia

La colección nace de la investigación pictórica de más de 25 años de Carlos Polite, quien funde su experiencia artística con el ADN de la marca. El Desestructuracionismo aparece como un ismo propio, reflejando cómo las sociedades se transforman y reconfiguran por evolución, cercanía o violencia. En pasarela, esa idea se tradujo en siluetas revisadas de 17 años de archivo, textiles trabajados con técnicas artesanales como pintura a mano, plisados y craquelados, y un símbolo omnipresente: el ojo, metáfora del cambio en la forma de mirar.