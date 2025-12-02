-ODA revela “Vaivén Resort 2026” en el Bogotá Fashion Weekend

ODA dejó claro que el movimiento también podía ser un destino. Así lo demostró con la presentación de Vaivén Resort 2026 en St Dom Bogotá, un homenaje a la fluidez femenina y al poder transformador del diseño contemporáneo dentro del marco del Bogotá Fashion Weekend. La firma colombiana, fundada en 2021 y reconocida por su visión de moda consciente, reveló una colección que celebró esa fuerza silenciosa que sostiene a las mujeres: la elegancia natural del cambio, del ir y venir, del vaivén que define cada capítulo de la vida.