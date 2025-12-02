Moda
ODA revela “Vaivén Resort 2026” en el Bogotá Fashion Weekend
La marca presentó en St Dom su nueva colección Resort 2026, un homenaje a la fuerza, la fluidez y la presencia contemporánea de la mujer.
ODA dejó claro que el movimiento también podía ser un destino. Así lo demostró con la presentación de Vaivén Resort 2026 en St Dom Bogotá, un homenaje a la fluidez femenina y al poder transformador del diseño contemporáneo dentro del marco del Bogotá Fashion Weekend. La firma colombiana, fundada en 2021 y reconocida por su visión de moda consciente, reveló una colección que celebró esa fuerza silenciosa que sostiene a las mujeres: la elegancia natural del cambio, del ir y venir, del vaivén que define cada capítulo de la vida.
Bajo el concepto First Motion, ODA inauguró una nueva etapa creativa. La colección se inspiró en el emblemático Shibuya Scramble Crossing de Tokio. Esa energía urbana se trasladó al diseño: prendas que se movían con intención, curvas y siluetas que parecían capturar la pulsación de la ciudad en cada costura.
Las piezas revelaron el ADN más puro de la marca: estructuras precisas suavizadas por asimetrías contemplativas, envolventes que abrazaban el cuerpo y una paleta que osciló entre lo eterno y lo vibrante. Blancos y negros convivieron con tonos vino, cafés, grises, verdes neón y pasteles, creando un equilibrio casi cinematográfico entre control y libertad. Era moda pensada para mujeres que avanzan, que se transforman, que habitan con gracia la línea que separa lo clásico de lo audaz.
Los textiles se convirtieron en protagonistas de esta narrativa. Cupros delicados, linos metalizados, chambrays con carácter y licras ecológicas con brillo construyeron una propuesta que unió elegancia y sostenibilidad sin sacrificar dramatismo. Cada prenda parecía concebida para esas mujeres apasionadas, decididas y curiosas que encuentran en la moda una extensión de su propia autenticidad.
Detrás de esta visión estuvo Paula Mejía, la mente creativa y el corazón social de ODA. Su compromiso con la responsabilidad ambiental —a través de materiales certificados OEKO-TEX, poliésteres reciclados y procesos de diseño 3D— se combinó con una labor transformadora que generó empleo digno, especialmente para madres cabeza de familia vinculadas a sus talleres satélites.