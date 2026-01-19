Murió a los 93 años el diseñador Valentino

Este tono, conocido en italiano como rosso, se distingue por su intensidad luminosa y se convirtió en un hilo conductor constante en la obra de Valentino Clemente Ludovico Garavani. Desde su debut internacional en 1962, ha estado presente en prácticamente todos sus desfiles, salvo excepciones memorables como la icónica colección White de Primavera/Verano de 1968. Su primera aparición data de 1959, en un vestido de cóctel que formó parte de la colección con la que el diseñador marcó un punto de inflexión en la alta moda italiana.